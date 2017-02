«No vamos de víctimas en ningún caso», apunta Vidorreta

El equipo de moda se cruza en el camino del Baskonia hacia ‘su’ Copa. El Tenerife de Txus Vidorreta, flamante e inesperado colíder de la Euroliga superada ya media Liga. A estas alturas, el conjunto canario ya no se puede tachar de sorpresa. Y el entrenador vizcaíno, aunque asume la condición natural de «favorito» de la escuadra vitoriana, no rehúye la realidad de los números ligueros ni se viste la piel de cordero: «No vamos de víctimas en ningún caso».

–¿Qué piensa cuando escucha que el Baskonia llega en el peor momento de la temporada?

–El mundo del deporte se rige por algo tan objetivo como posiblemente injusto como son los resultados. El Baskonia ha ganado muchos partidos durante la primera parte de la competición y en el último mes se ha encontrado con más derrotas de las que muchos podríamos imaginar tras ese brillante inicio. Atendiendo a los resultados no está en su mejor momento, pero tiene capacidad individual y colectiva para sacar adelante cualquier partido. La capacidad anotadora de Bargnani, Larkin, Beaubois... Y la química y el compromiso de jugadores como Hanga o Tillie. Quizás no esté en su mejor momento, pero esta Copa en casa es el mejor momento para retornar a su máximo nivel.

«Mi mejor temporada»

–Que si Bargnani no está bien, Beaubois tiene lagunas defensivas, Shengelia está lesionado...

–Mira qué nombres. Es que tiene un plantillón. Lo que pasa es que se necesita tiempo para funcionar de manera perfecta. Hay que dar mérito al club y a Sito por estar a tope desde el principio en todas las competiciones con tantos jugadores nuevos. Llevamos veinte jornadas de Euroliga y ha estado siempre entre los ocho primeros cuando grandes equipos, como el Barcelona, ni siquiera las han catado. Hay que ponderar y respetar lo que está haciendo el Baskonia.

«La afición que más fotos me ha pedido ha sido la del Baskonia»

–Lleva cuatro victorias seguidas ante el Baskonia: con Estudiantes, con Tenerife, contra Sito, ‘Peras’, Navarro... ¿‘Bestia negra’ o bilbainada?

–Es cierto que en los últimos años, sobre todo en el Tenerife, se me ha dado bien, pero también me he llevado las mías por el camino. Una de mis peores derrotas en el Estudiantes fue en Vitoria. Estamos sabiendo competir en el Buesa, pero este equipo ya lo hacía antes de mí.

–¿Pero tiene más aliciente jugar en Vitoria, en Bilbao...?

–Eso se va pasando. Había rivalidad cuando iba con el Bilbao, entonces la afición podía tener mayor animadversión hacia mí, pero con otros equipos la música de viento es menor. Igual ahora vuelve a crecer porque es un partido de mucha trascendencia, pero también habrá aficionados nuestros y me aplaudirán. Ya no existe ese factor emocional contra el Baskonia, voy con la ilusión de hacer un gran partido contra uno de los favoritos. Y también he de decir que, en otras ediciones de la Copa, la afición que más fotos me ha pedido ha sido la del Baskonia.

–Tendrá también amigos y familia en el Buesa.

–Seguro. Y hace ilusión. Siempre aprovechas las visitas a Bilbao o Gasteiz para reencontrarte con amigos. Además, últimamente cada visita a Euskadi coincide con victoria, tengo un idilio con la tierra, no solo en el Buesa.

–¿Se ha imaginado levantando el título?

–Este año no, pero aún tengo tiempo. El primer año con el Bilbao incluso lo soñé. Y estuvo cerca. De momento me he dedicado a estudiar al Baskonia, ahí está toda mi energía. Si logramos superarle me pondré en modo ‘soñar con la Copa’, pero si no no tiene sentido.