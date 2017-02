«Estoy orgulloso de los jugadores, han merecido pasar a la final»

El Baskonia tuvo la final en la mano, pero los errores en los minutos críticos y la calidad de un rival de la talla del Real Madrid acabaron con la trayectoria azulgrana en la Copa. Con la decepción muy reciente, Sito Alonso alabó el trabajo de sus pupilos por el «esfuerzo» realizado durante los 45 minutos de partido. «Los jugadores han merecido la final y eso que para muchos era su primera Copa, pero han jugado como si no lo fuera», destacó el técnico azulgrana.

Por ello, aseguró no sentir tristeza sino «desolación» por haberlo tenido tan cerca. «Triste estás cuando no compites, la desolación viene cuando no recibes un premio que mereces, aunque eso no supone que el Real Madrid no mereciese la victoria», matizó.

Alonso evitó personalizar en ninguno de sus jugadores los fallos que llevaron a la prórroga y que impidieron conquistar el pase al duelo definitivo. «Sería fácil enjuiciar nervios de algunos, pero debemos mejorar como equipo para que estas situaciones no vuelvan a pasar», manifestó, enmarcándolo en un proceso de aprendizaje para aquellos que no se habían visto en situaciones similares. «Los jugadores con menos experiencia, como es el caso de Johannes (Voitgmann) o ‘Ili’ (Diop) han hecho un trabajo encomiable sin el que no hubiésemos podido remontar», subrayó. «La experiencia se gana jugando», sentenció. Aun y todo, Alonso recordó que su equipo «en muchos finales» sí ha demostrado «ser resolutivo». «Esto no debe transformarse en un síndrome. No nos hemos llevado la victoria porque quizás no la merecíamos, pero los jugadores, sí», alegó.

Los azulgranas eran conscientes de la dificultad que entrañaba enfrentarse a un rival que necesitó de otra prórroga para llegar a medirse al Baskonia. «Sabíamos y estábamos preparados ante un Real Madrid que tuvo perdida la eliminatoria de cuartos y que fueron capaces de responder para ganar», comentó el entrenador del conjunto alavés.

Juego «excelente»

«Los primeros 12 minutos hemos estado bien, los siguientes ocho han sido malos, sobre todo en selección de tiros que les han facilitado los contraataques con los que se han distanciado», analizó Alonso, que calificó de «lo peor» el comienzo de la segunda parte del encuentro. «El equipo parecía estar vencido pero ha dado una muestra de carácter, obviamente ayudado de la increíble afición. El equipo ha dado un paso adelante y ha empezado a jugar excelente, ha creído», valoró el preparador, «atacando en vez de defender».

Un despertar que permitió a los vitorianos «estar a punto de conseguir la final» y que «el último minuto y medio, con más experiencia o menos precipitación no se hubiese escapado». Alonso apuntó también a que cuando los suyos disfrutaban de una renta de siete puntos, un intercambio de canastas «han decidido el partido». «Si después de meter nosotros hubiésemos evitado que metiesen ellos lo hubieran tenido más difícil», se lamentó el madrileño, que también echó en falta «haber entrado en bonus al final».

Otro momento clave para el técnico baskonista fue la oportunidad del pívot Gustavo Ayón de sumar un 2+1. «Ha fallado el tiro y hemos entrado antes, dando la opción de uno más», reconoció Alonso, que también destacó la salida de Nocioni. «Entonces Randolph se pone de cinco y con la versatilidad que tiene te complica más las situaciones defensivas», comentó el entrenador.

«Concentración»

Pablo Laso, por su parte, puso en valor la capacidad de sus jugadores de «mantener la concentración» ante la reacción azulgrana. «En el segundo cuarto hemos tomado ventaja, pero el Baskonia ha dado la vuelta con canastones, con un acierto brutal que nos ha puesto el partido muy difícil, pero hemos sabido mantener la concentración, mejorando la defensa, y hemos llegado a la prórroga con una energía importante», explicó el técnico vitoriano, «muy contento» por el pase a la final.

De cara al duelo por el título, Laso se mostró cauteloso ante el hecho de haber tenido que disputar dos partidos con sendas prórrogas para llegar hasta la última eliminatoria. «El subidón de una final, después de dos partidos tan igualados puede ser positivo, pero nos ha llevado a 45 minutos en cada partido y ese esfuerzo puede pasarnos factura», advirtió.