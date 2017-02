Sito Alonso: «No hemos aguantado el ritmo del Efes»

Salió cruz en un duelo clave para el futuro del Baskonia en el frente continental. La derrota ante el Efes de Velimir Perasovic hace peligrar la presencia del conjunto vitoriano entre los ocho mejores de la Euroliga. Los alaveses no pudieron contra el «alto ritmo» impuesto por el conjunto turco y el desenlace sonrió a los locales. «Quizás, en los primeros diez minutos hemos estado bien, pero no hemos aguantado el ritmo tan alto que han puesto», resumió el técnico del equipo azulgrana, Sito Alonso.

«En ese momento no estábamos capacitados para aguantar ese ritmo, con contrataques rápidos y jugando como visitantes», explicó. El entrenador intentó mejorar la situación en cancha, pero «ni con rotaciones, porque tampoco han sido buenas a nivel defensivo», fue posible frenar la energía de los otomanos. Un mal a «mejorar», especialmente para poder plantar a cara «a estos equipos» en sus propios pabellones.

Con el varapalo del Abdi Ipecki Arena, los vitorianos ahondan en la crisis de la competición continental, sumando la tercera derrota consecutiva y la sexta de los últimos siete duelos. «Es verdad que estamos en una situación dura», reconoció el técnico azulgrana, aunque puso en relieve que aún no está todo perdido. «Estando todavía en puestos de ‘play off’, lo que toca es recomponernos», señaló. «En el próximo partido, en casa, tendremos más opciones de volver a ganar», apuntó Alonso, con la mira puesta ya en el siguiente compromiso europeo ante el Emporio Armani Milan, el próximo jueves. Pero antes, toca visita al Zaragoza. «Siempre hemos reaccionado, esperemos que también lo hagamos ahora», comentó el madrileño.

Preguntado por la breve presencia de Laprovittola en cancha, Sito Alonso apuntó a su estado físico, descartando que se trate de una falta de actitud ante la complicada situación que atraviesa el grupo. «No creo que Nico no sepa que nos estamos jugando todo, quizás no está preparado para este nivel después de muchos meses parado», desgranó el preparador. «Ellos han jugado muy físico y no ha estado al nivel, por eso hemos salido con Rafa (Luz), pero tendrá que adaptarse al verdadero nivel que tiene la Euroliga, más en estas situaciones como visitantes», resumió.

«Se dijeron mentiras»

Si el resultado acerca nubarrones al horizonte baskonista, los despeja ligeramente en el caso del equipo del exentrenador azulgrana Velimir Perasovic. El técnico se felicitó por el triunfo ante el conjunto que dirigió la pasada campaña y por «meter al Baskonia también en nuestra pelea», la de ganarse un puesto entre los ocho mejores del continente. Una gesta acerca de la que Perasovic se muestra optimista porque ve a los suyos con «opciones» de colarse en los ‘play off’. El croata auguró «un final emocionante».

El Efes salió a la cancha con las ideas claras para asegurarse un éxito que iguala el balance de ambos rivales. «Teníamos claro que al Baskonia le gusta jugar rápido con posesiones cortas, pero hemos dominado el partido, sin permitir parciales de 0-10», analizó. Un detalle importante para cortar cualquier atisbo de reacción visitante.

El de Split aprovechó para agradecer a la afición baskonista «sus aplausos el último día en el Buesa». «Se dijeron mentiras y me marché por motivos personales. Jamás quise dañar a nadie. Creo que fui correcto, avisé a tiempo y estoy muy agradecido al Baskonia por darme la oportunidad de trabajar», aclaró Perasovic acerca de su inesperada salida del club vitoriano.