«Larkin mandaba sobre si jugaba o no en los dos últimos minutos»

A simple vista, parecía una temeridad que Shane Larkin regresara al parqué solo unos instantes después de dirigirse al banquillo con una ostensible cojera. El triunfo del Baskonia parecía encarrilado y el base estadounidense, determinante para que el conjunto azulgrana suba de revoluciones en la Liga Endesa, sufrió un golpe aún mayor en un tobillo. El susto inicial corría el riesgo de transformarse en una severa lesión. La estrella baskonista, no obstante, abandonó el pabellón Príncipe Felipe con aparente normalidad, y Sito Alonso se mostró tajante sobre los motivos que le llevaron a devolver a su mejor hombre a la pista.

«Larkin es nuestro líder. Si tiene un problema físico y dice que está para jugar, lo está. Por encima de todos, incluso del médico», aseguró el entrenador del Baskonia, quien fue muy claro sobre quién tomaba la sensible determinación de que el jugador volviera al parqué a pesar de sus molestias. «En los dos últimos minutos, él mandaba sobre si salía o no. Ha sido un ejemplo del carácter Baskonia», concluyó Sito Alonso, que hizo además una defensa a ultranza sobre el tiempo que disputó Rodrigue Beaubois pese a protagonizar uno de sus encuentros más discretos de cara al aro. «Beaubois es el mejor anotador que tenemos y no voy a sentarlo porque no meta», dijo el entrenador azulgrana.

Por otra parte, Sito Alonso se mostró satisfecho por la recuperación que experimentó su equipo tras el duro golpe que sufrió en Estambul ante el Efes. «Hemos dado un paso adelante en el esfuerzo físico. «No pudimos entrar en ese partido y nos generó dudas que teníamos antes de la Copa», subrayó el técnico del conjunto vitoriano, que se felicitó por el dominio que ejerció el Baskonia durante casi todo el partido ante el Zaragoza. «Excepto en los tres o cuatro primeros minutos, todo ha ido tal y como queríamos. Conseguíamos hacer en ataque lo que deseábamos y hemos desmotrado carácter tras perder en Turquía», sentenció Sito Alonso.

El técnico azulgrana, no obstante, dirigió enseguida la mirada al encuentro del próximo jueves, cuando el Baskonia disputará un trascendental duelo de Euroliga ante el Milán en el Buesa Arena (21.00 horas). Para entonces podría regresar al equipo Shengelia, aunque su reaparición no es en absoluto segura. «Esperamos recuperarlo esta semana. Pero si no está disponible para el jueves, trataremos de suplirle lo mejor posible», dijo el técnico baskonista.