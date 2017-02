Hanga: «Quieren que me quede»

El capitán del Baskonia, Adam Hanga, ha anunciado este martes que ha empezado a hablar con los dirigentes del club porque quieren que se quede en Vitoria y ya le han presentado una oferta para renovar su contrato.

A pesar de todo, el jugador magiar no ha dado pistas sobre si aceptará o no la oferta de renovación y ha señalado que no quiere «pensar mucho» en eso porque debe centrarse en «ganar partidos» y que ese es el «trabajo» de sus representantes. Hanga ha explicado que se siente «muy bien» en Vitoria y que está «muy a gusto», pero ha pedido a sus representantes que no le digan nada porque «todavía no es el momento».

«Afrontamos una semana vital, muy importante para nosotros porque para entrar en los playoffs de la Euroliga hay que ganar todos los partidos posibles», ha valorado el alero húngaro, quien ha advertido de que Emporio Armani Milán, su próximo rival en la competición continental, «es un equipo que está abajo», pero «cualquiera puede ganar a cualquiera».

Hanga considera que tienen que «ser listos» para enfrentarse al conjunto italiano, que «es parecido al Maccabi» porque «es peligroso y tiene capacidad para anotar». Ha recordado que el partido de la primera vuelta ante los milaneses fue uno de sus «peores partidos», pero que en esta ocasión juegan en casa y tienen que ganar.

Para ello, ha insistido en que tienen que «mejorar el nivel defensivo» y se ha mostrado autocrítico porque, a su juicio, ha bajado «la defensa individual en los últimos partidos», algo que tiene que recuperar.

Preguntado por el regreso de Tornike Shengelia después de un mes lesionado, ha explicado que el georgiano «puede dar mucho al equipo porque es casi el único jugador que puede jugar al poste bajo y es muy peligroso», por lo que espera que ayude «con su defensa, su energía y su carácter».

El capitán azulgrana ha apuntado que no tienen que hacer cuentas para entrar en playoffs, que deben ir «poco a poco» y centrarse «en su juego».