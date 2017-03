«Nos hemos soltado tras el descanso, este equipo no tiene que tener miedo»

Contento por la victoria y por los síntomas de recuperación de su equipo, exhibidos en una gran reacción tras el descanso. Consciente de que le costó mucho en la primera, Sito Alonso destacó la segunda parte del Baskonia como principal noticia positiva del triunfo de ayer ante el Milán, más allá de su enorme valor clasificatorio. «En los primeros veinte minutos no hemos tenido una buena actividad y éste es un rival que, si le dejas jugar, es muy peligroso porque tiene jugadores de muchísimo nivel. Nos hemos soltado tras el descanso», reflexionó el entrenador azulgrana.

Fue entonces cuando vislumbró al Baskonia que tan buen rendimiento ofreció en la primera vuelta de la Euroliga. «Este equipo no tiene que tener miedo, no ha salido del ‘play off’ en toda la competición, tiene que estar feliz y, aunque pierda, creer en las cosas que hace y jugar con esa frescura que tuvimos después, con ese ritmo», explicó el técnico azulgrana. Hubo dos partes: «Al principio ha sido un equipo más aburrido, luego más dinámico».

Por eso prefiere centrarse en «enlazar una buena dinámica» que en mirar atrás para diseccionar qué ha pasado en las siete jornadas anteriores, caracterizadas por un notable bajón anímico del Baskonia, porque «son derrotas que ya no pueden solucionarse». Y en alargar la buena línea exhibida por Diop y Budinger, reconocida por el propio entrenador, que admitió la importancia de «un competidor nato» como Shengelia. En el capítulo individual, prefiere esperar para valorar el estado físico de jugadores como Bargnani, ausente ayer por una lumbalgia, o Hanga, que finalizó el choque aquejado de algunas molestias derivadas de la sobrecarga de minutos.

Repesa, resignado

En el banquillo contrario, Jasmin Repesa no puso objeciones a la victoria local. «Habíamos trabajado el partido sobre tres puntos importantes: disciplina ofensiva, no cometer pérdidas y no dejarles correr, porque son muy rápidos a cancha abierta. No nos ha salido como queríamos, sobre todo en la segunda parte, pero me quedo con la actitud del equipo para pelear hasta el final», apuntó el técnico balcánico, que sí lamentó los problemas físicos que acechan a su equipo, agudizados ayer en la figura de Kalnietis.