Pedro Martínez: «Pérez Pérez me tiene animadversión»

Pedro Martínez, técnico del Valencia Basket, fue expulsado en el descanso del encuentro entre el Baskonia y el Valencia Basket. El preparador catalán, que fue sancionado con una técnica durante el transcurso del segundo cuarto por protestar una falta de Romain Sato, realizó un comentario a los colegiados en los vestuarios que acabaron provocando su expulsión: «A Pérez Pérez le he dicho dentro del vestuario que estaba demostrando una vez más que tiene una animadversión hacia mí desde hace mucho tiempo y me ha dicho que no hacía falta que saliera del vestuario. Visto su arbitraje en la segunda parte se confirma esa animadversión porque ha pitado de forma diferente». La ACB no se pronunció ayer sobre la afirmación. Sobre el partido, Martínez destacó la lesión de Vives como una de las claves «porque ha condicionado el trabajo de rotaciones. Creo que hemos hecho un buen trabajo teniendo en cuenta la problemática física. Quiero felicitar a los jugadores por su esfuerzo y mentalidad».