Scola quiere «evitar jugar en Europa con otra camiseta que no sea del Baskonia»

El jugador de baloncesto Luis Scola ha expresado este domingo tras su periplo de 10 años por la NBA, que quiere «evitar jugar en Europa con otra camiseta que no sea del Baskonia».

El exjugador de Brooklyn Nets ha comentado que está «tranquilo» en relación a su futuro y que no está «lejos del momento de retiro». Sin embargo, ha confirmado que va a jugar «en algún lado», aunque quiere ver qué tipo de proyecto le interesa, ya que ha reconocido que a estas alturas «uno se vuelve un poco más exigente a la hora de buscar estos proyectos porque son proyectos de vida y hay una familia detrás».

Ha indicado que no tiene «nada descartado», pero ha admitido que le cuesta mucho «mudar a la familia y eso hace que sea muy difícil jugar en la NBA el año que viene e ir a ciudades nuevas». Scola, de 37 años, que ha jugado diez en la NBA, ha apuntado que «las ligas cortas tienen más sentido» para él y, por este motivo, ha admitido que la liga de China «es una ventaja».

Cerca de su retirada

«Lo más probable es que no me retire este año, pero tampoco pienso que falte mucho porque tengo 37 años», ha asegurado. El veterano exjugador del Baskonia y de otras franquicias americanas como Houston o Indiana, se encuentra estos días en Vitoria para disfrutar del homenaje que se rinde al equipo que logró el doblete (Liga y Copa del Rey) en el año 2002 para las vitrinas de la entidad azulgrana.

«Ha sido muy bonito reencontrarme con un montón de gente del club y con jugadores que jugaron en ese momento que no había visto hace mucho tiempo», ha afirmado Scola.

No se ha atrevido a valorar la temporada de Euroliga y de Liga Endesa porque ha reconocido que este año no las ha seguido «mucho». El que es considerado por muchos el mejor jugador de la historia del Baskonia, ha desvelado que cuando se desvinculó de Brooklyn Nets en febrero de este año, un par de horas antes del cierre de fichajes en la Euroliga, le llamaron algunos equipos europeos, pero descartó las propuestas porque no quería irse solo, sin la familia.

Un lugar que le motive

«Es difícil volver a Argentina a jugar porque me atrae menos esa liga y aunque no tengo rechazo, estoy pensando en otra cosa», ha indicado Scola, quien ha considerado que su cuerpo está «bien físicamente» y quiere estar en un lugar que le motive.

«La mente y el cuerpo tienen que estar en sintonía porque cualquier proyecto es exigente ya que hay aficionados, hay prensa, hay objetivos, hay un dueño, hay compañeros y hay rivales», ha añadido.

El bonaerense, que ha vivido «con naturalidad» los anuncios de retiradas de jugadores como Andrés Nocioni, Pablo Prigioni y Leo Gutiérrez, ha explicado que quejarse de su carrera «sería injusto», aunque ha reconocido que le hubiese gustado «ganar la Final Four» de la Euroliga.

Cuestionado por su futuro después de que deje el baloncesto como jugador profesional, Luis Scola ha señalado que no cree que corte «de raíz» su vínculo con el baloncesto, pero ha asegurado que tampoco se ve «como entrenador».