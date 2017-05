«La clave ha sido no caer en la precipitación en momentos importantes»

La grada de Miribilla no recibió bien a Sito Alonso, que en verano abandonó el Bilbao Basket para fichar por el Baskonia. Una sonora pitada; lo esperado, no sorprendió a nadie, tampoco al protagonista. «Solo tengo agradecimiento para el trato que me dio este público durante dos años, yo no puedo juzgarle. Soy afortunado de haber vivido esos dos años, lo otro es la vida profesional y nunca se sabe toda la verdad. Pero la reacción de la afición es respetable, solo faltaría que me aplaudiera cuando vengo con el Baskonia», reflexionó el técnico azulgrana, que prefirió centrarse en el capítulo estrictamente deportivo.

En una victoria que «no es nada fácil» de conseguir en la cancha vizcaína y que permite al conjunto vitoriano jugarse la condición de cabeza de serie en casa contra el Fuenlabrada. «Hay que mirar el lado positivo y aprovechar las cosas buenas que hemos hecho para ganar ese partido, que tampoco va a ser sencillo», apuntó Sito, consciente de que no fue un triunfo especialmente brillante. Sí fue un Baskonia solvente y con oficio en un escenario complicado.

«Hemos jugado bien bastantes minutos, pero hemos cometido pequeños errores que les ha permitido estar más cómodos y volver al partido. La clave es no haber caído en la precipitación en momentos importantes. En el tercer cuarto hemos alargado un poco más las posesiones, hemos elaborado un poco más y hemos tenido más fortuna jugando hacia dentro. Defensivamente hemos estado bien y hemos hecho un buen trabajo para ganar», explicó.

El estado físico de Beaubois

Una victoria con nombres propios. El de Rodrigue Beaubois, que estaba bajo el foco de la crítica tras su mal partido ante el Unicaja. «Yo tengo que defender a los míos, es mi modo de vida, si no defendemos a los nuestros estamos perdidos. Si se supieran las condiciones físicas reales en las que está, que se podía haber descartado para el partido, pero juega con una dosis extra de esfuerzo a nivel médico. Es importante no castigar a la gente por tres errores. ‘Rodri’ se merece un respeto y, aunque me cueste alguna crítica mantenerle en cancha cuando falla, confío en él porque es un jugador de grandísimo nivel», argumentó Sito.

También destacó el «buen trabajo» que hizo Sedekerskis con minutos al ‘cuatro’ y reconoció que el club busca un refuerzo para el ‘play off’ tras la lesión de Budinger. «Tiene que ser un jugador que nos ayude, con rol de trabajador, no egoísta, como es Chase (Budinger), sea en la posición de alero o en otra», concluyó.