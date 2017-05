Rodrigue Beaubois, «en plenas condiciones para los ‘play off»

Rodrigue Beaubois es un foco de atención de los servicios médicos azulgranas durante las últimas semanas. Sito Alonso se encargó de activar las primeras alarmas respecto a la situación física de uno de sus jugadores de confianza y ayer el director deportivo del Baskonia, Félix Fernández, arrojó un poco más de luz sobre el asunto. «Tiene una serie de molestias en la rodilla, que forman parte de la acumulación de partidos que ha habido a lo largo de la temporada. Lo estamos cuidando, tanto en los entrenamientos como en los partidos», explicó.

Las lesiones de Rafa Luz y de Chase Budinger han golpeado la línea exterior azulgrana en vísperas de los ‘play off’. La llegada de Ricky Ledo ayuda a mitigar un tanto las ausencias del brasileño y del californiano, aunque un percance más serio de Beaubois agudizaría aún más los problemas. En cualquier caso, el dirigente azulgrana mostró su confianza plena en que el galo pueda rendir en las series por el título liguero sin lastre físico alguno. «Estará en plenas condiciones para los ‘play off’», aseveró.

Por otro lado, Rafa Luz pasó ayer consulta médica con el traumatólogo Mikel Sánchez, que, en un principio, será el encargado de dirigir la operación para recomponer la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, sufrida durante un entrenamiento de la pasada semana. «Esperará alrededor de dos o tres semanas a que la inflamación baje para después realizar la intervención», reseñó Félix Fernández.

Pasecniks versus Diop

Por otro lado, la ACB anunció ayer la designación del mejor quinteto joven de la temporada, elegido mediante suma de los votos de entrenadores, jugadores, medios de comunicación y aficionados. No hubo sorpresas respecto al jugador revelación, que no fue otro que el madridista Luka Doncic. Le acompañaron en posiciones exteriores Alberto Abalde (Joventut) y Rolands Smits (Fuenlabrada) mientras que en la pintura destacaron el blaugrana Aleksandar Vezenkov y Anzejs Pasecniks, la gran revelación del Gran Canaria. El jugador letón a las órdenes de Luis Casimiro fue el segundo interior más valorado, con un total de 70 votos. Su principal perseguidor no fue otro que Ilimane Diop, que se quedó en 40 votos cosechados.

Dos promesas de futuro que se abren paso en la Liga ACB tendrán la oportunidad de cruzar armas en la serie al mejor de tres encuentros que iniciarán el Baskonia y el Gran Canaria el próximo sábado. En las filas azulgranas, Ilimane Diop vive un curso de maduración a sus 22 años con un importante protagonismo en los esquemas de Sito Alonso, ampliado después del frustrante rendimiento de una apuesta millonaria como Andrea Bargnani. Al final, el puesto de ‘cinco’ ha sido propiedad del senegalés, compartido con Johannes Voigtmann. Mientras, Pasecniks se abre paso en la rotación interior insular codo con codo con veteranos como Eulis Báez, Richard Hendrix o Darko Planinic. Aún en pleno crecimiento, su nombre ya está en las agendas de varias franquicias de la NBA.