De la agonía a la ilusión

Intriga y agonía en el Buesa Arena, que contuvo la respiración durante el segundo que duró el vuelo del último balón en juego, ese lanzamiento triple de Kuric que, de entrar, habría eliminado al Baskonia del ‘play off’. «No hemos sacado bien esa jugada, ni siquiera hemos podido llevar el balón al tiro libre y luego hemos tenido la fortuna, creo que merecida, de que no la haya metido», reflexionó Sito Alonso, «súper contento por la clasificación» ante un rival exigente como el Gran Canaria.

«Sabíamos que, aunque fuéramos segundos, era un cruce de máxima dificultad por dos razones, porque es muy difícil ganar en su cancha y porque tienen un conocimiento grupal de jugadores que llevan muchos años juntos». Igualdad y estabilidad, dos claves de la competición para el entrenador azulgrana. «Es la tónica de la Liga este año los siete primeros han estado a gran nivel en sus enfrentamientos particulares y hay que valorar esa igualdad porque los proyectos necesitan paciencia y poso».

Un triunfo a valorar, subrayó Sito, porque «varios jugadores tienen problemas físicos». Como Larkin, que acabó con calambres. Y porque llegó con el lastre de las pocas visitas al tiro libre, solo siete, frente a 23 del Gran Canaria. «No somos un equipo que genere situaciones de sacar tiros libres en el poste bajo. Sin Budinger hemos perdido esa solidez en la zona y en el rebote ofensivo que nos permitía sacar más faltas», explicó el técnico azulgrana.

A falta del norteamericano, más minutos para Sedekerskis, «excelso», según el entrenador, por delante de Ricky Ledo. «Si antes no tenía minutos era porque no se los había ganado, yo no se los regalo a nadie», apuntó Sito, que espera «recuperar jugadores para la causa para poder asaltar las semifinales con más efectivos en anotación y rotación». Entre los citados, Beaubois y el propio Ledo, aunque el preparador azulgrana lanza el mensaje de manera global: «Debemos recuperar la sensación de libertad y jugar con menos agarrotamiento. Voigtmann, por ejemplo, debe atreverse más porque es muy bueno».

«Nuestro mejor tirador»

En esas semifinales espera el Valencia, un equipo que «tiene muchas cosas, presencia física y una experiencia que puede hacernos sufrir», apunta Sito, consciente de que «en este club hay que saber convivir con la presión».

En el banquillo visitante, Luis Casimiro se quedó con la miel en los labios, pero no puso ningún pero al comportamiento de su equipo ni a esa última jugada que decidió el partido. «Hemos tenido el partido donde queríamos, en nuestro mejor tirador, que ha sabido buscarse un lanzamiento librado. Solo nuestro fallo ha impedido que estemos en semifinales, pero Kuric tiene todo mi apoyo porque si nos dicen con quién y cómo nos querríamos jugar el partido, sería así».