«Es difícil esconder mi sentimiento con la actuación arbitral», afirma Sito Alonso

«No me gusta hablar de los colegiados, pero es difícil esconder mi sentimiento con la actuación arbitral, no estoy contento». Sito Alonso ha reflejado en sala de prensa el enfado del Buesa Arena con la actuación del trío liderado por Hierrezuelo. «Voy a revisar el vídeo porque en caliente las cosas pueden parecer diferentes, pero no llegar nunca con bonus al final de cada cuarto, especialmente en el último... Nos cuesta ir al tiro libre, hemos trabajado para mejorar esa situación, pero parece que no cambia. Entonces tenemos un problema grave porque el equipo contrario puede defender con más agresividad sabiéndose seguro», ha reflejado el entrenador baskonista, que puso en duda la última acción de Sastre sobre Ricky Ledo, que bien pudo ser una falta antideportiva que habría sido decisiva. «Habrá que verla para saber si abraza o quiere jugar el balón».

«Pero esas cosas no dependen de nosotros, lo que tenemos que hacer es volver en el segundo partido con la determinación increíble que hemos tenido durante muchos minutos», ha precisado Sito, que quiso quedarse con las cosas «positivas» que ofreció su equipo. «Hemos recuperado nuestra identidad, perdida por momentos en cuartos. Presionar, ser intensos, correr, movilidad de balón... La mejora es importante y de esa manera no nos tiene que importar el 0-1», ha explicado el técnico azulgrana, consciente de que hay que corregir aspectos como las pérdidas de balón y de que Beaubois, aunque esté mermado físicamente, «tiene que espabilar» porque «ahora no es momento de excusas».

La fe del Valencia

En el banquillo valenciano, Pedro Martínez desestimó «que los árbitros hayan influido» en el resultado. «El equipo ha creído siempre ante un Baskonia que durante muchos minutos nos ha superado en intensidad y hemos sido capaces de no venirnos abajo», apuntó.