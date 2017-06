Contra el mal del viajero

«Serán partidos difíciles, allí se respira un ambiente muy duro para el rival». Sito Alonso alerta sobre la complejidad de asaltar la ‘Fonteta’, un pabellón donde el Baskonia no gana desde hace cuatro años y medio, el 11 de noviembre de 2012, cuando liderado por los puntos de Causeur (22), Nocioni (16) y el hoy ‘taronja’ San Emeterio (15) se impuso por 75-79. Desde entonces, cuatro derrotas consecutivas y un promedio de diez puntos favorable a los locales. Una cancha complicada en la era moderna de los enfrentamientos entre naranjas y azulgranas, que vivió su último precedente el pasado mes de noviembre, cuando el anfitrión ganó por 99-91 en un estelar duelo de bases protagonizado por Diot (28) y Larkin (26).

El ‘play off’ es otra historia, pero la realidad es que el Baskonia ha bajado muchos enteros a domicilio durante todo el curso. El conjunto de Sito Alonso ha perdido la mitad de sus partidos como visitante (17/34): el 59% de los duelos continentales (10/17) y el 41% de los domésticos (7/17). Una estadística negativa que se acentúa si se contabilizan solo los rivales de ‘play off’. En la exigente Euroliga su balance es de dos victorias en nueve encuentros, pero tampoco le ha ido mucho mejor donde solo ha ganado dos de ocho, en Andorra (82-91) y Tenerife (72-76).

El resto de visitas a adversarios de ‘play off’ se cuentan por derrotas: Real Madrid (86-82), Valencia (99-91), Unicaja (82-72), Barcelona (98-92) y Gran Canaria (74-61 en fase regular y 94-79 en la serie de cuartos). «Vamos a ver si somos capaces de dar la misma intensidad en el tercer partido, tenemos que mostrar esa mejora fuera de casa como lo estábamos haciendo antes de la eliminatoria de cuartos», explicó Sito tras el triunfo del jueves, que espera que el Valencia pueda acusar este sábado la «especial presión que siempre tiene para el equipo local el primer partido en casa, igual que, parece, la tuvimos nosotros».

El tuit de Martínez

Espera un partido caliente. Y más, si cabe, después de la polémica generada ayer por su homólogo ‘taronja’, Pedro Martínez, en las redes sociales. «Las repeticiones de ‘TV’ de la lesión de Guillem Vives son muy buenas. Nada es por casualidad», escribió en Twitter, en lo que pareció una insinuación de intencionalidad en la acción de Kim Tillie. «Mi anterior tuit no es contra Tillie, que no quiere lesionar a Vives. Sí creo que es falta no señalada. Aclaración para cenutrios», puso después, ante la avalancha de respuestas baskonistas enojadas. Más leña para la caldera arbitral.