El Baskonia se queda contra las cuerdas

Directo 2593833 2 Si

Exhausto después de la pelea de trincheras a la que le sometió su rival. Carcomido por sus imprecisiones, por una herida que terminó por convertirse en gangrena debido al incontenible rosario de pérdidas de balón. El Baskonia cayó sobre la lona de una incandescente ‘Fonteta’, dispuesta a levantar el ánimo de su equipo hasta los cielos tras el golpe recibido en el segundo encuentro de la serie.

FICHA TÉCNICA 75 Valencia Basket Diot (16), San Emeterio (15), Sato (11), Dubljevic (12), Sikma (2) -cinco titular- Thomas (3), Oriola (11), Sastre (2) y Rafa Martínez (3).

69 Baskonia Larkin (16), Blazic (2), Hanga (11), Tillie (-), Diop (3) -cinco titular- Ledo (11), Voigtmann (3), Sedekerskis (-), Beaubois (10), Laprovittola (2) y Shengelia (11). PARCIALES 23-14, 11-23, 27-16 y 14-16. ÁRBITROS Martín Bertrán, Cortés y Manuel. Eliminaron por faltas personales al visitante Beaubois (m.40). INCIDENCIAS tercer encuentro de la semifinal de la ACB disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 8.500 espectadores.

El Baskonia volverá el lunes a pisar el parqué de la cancha taronja con un objetivo claro y ya inedudible; luchar por la supervivencia y por forzar el quinto encuentro en el Buesa Arena. Es cuestión de volver a casa con algo que hacer el miércoles por la noche, de no caer en la tentación de abandonarse a unas vacaciones que aún se antojan demasiado prematuras. Este Baskonia sigue exprimido al límite, con síntomas de saturación en algunos jugadores, pero ahora debe volver a remar a contracorriente, de nuevo en un ambiente hostil y ante un oponente que sigue teniendo la eliminatoria de su parte, una pauta que marcó desde su victoria en el primer encuentro.

Tras la gran superioridad mostrada en el segundo partido, el conjunto azulgrana no pudo encontrar la velocidad y la eficacia en la circulación de balón que le convierte en un equipo capaz de rotundos despegues en la parcela ofensiva. Pudieron más la contundencia física y la fortaleza defensiva impuestas por el Valencia Basket, que supo tapar la baja por lesión de Guillem Vives y encontró en Antoine Diot un gigante solitario, pero demoledor en el puesto de base. No supo aprovechar el plantel vitoriano la ventaja numérica en esta posición ni tampoco encontró la sincronización precisa para contener el juego de ‘pick and roll’ del timonel francés.

De hecho, con este arma terminó de ajusticiar el cuadro taronja al Baskonia en la jugada definitiva del encuentro. A los vitorianos aún les quedaba un hilo de esperanza después de que Rodrigue Beaubois acertara con un triple esquinado para colocar el 71-69 en el marcador a 31 segundos. Era cuestión de defender con uñas y dientes la última posesión taronja, pero la grieta volvió a abrirse después de una conexión perfecta entre Antoine Diot y Pierre Oriola que culminó con una canasta fácil debajo del aro azulgrana que paraba el reloj a 12 segundos de la conclusión.

El último tren hacia la redención se le escapaba al Baskonia. La ‘Fonteta’ ya era una fiesta mientras el visitante caía rendido después de una pelea extenuante sin premio. Se esfumaba la opción de ganar al equipo de Sito Alonso a las constantes caídas y posteriores reacciones protagonizadas a lo largo del encuentro. El plantel azulgrana fue un viajero siempre incomodado por el constante percutir de su rival, pero capaz de volver al encuentro para intentar romper la dinámica de un duelo jugado con un nivel de contacto que favoreció al anfritrión. Una vez más, el tan manido criterio arbitral fue sus fluctuaciones. Que el Valencia Basket entrara el bonus cuando se habían disputado dos minutos del último cuarto no supuso una ventaja para los vitorianos. Por su propia naturaleza, no es el Baskonia un equipo habituado a ir en muchas ocasiones a la línea de tiros libres. Otra cuestión, digna de tesis doctoral, es discernir las razones por las que ciertos contactos son o no castigados con personal dependiendo del marcador, el minuto de juego, el escenario y los protagonistas.

La ley de Sato

El dominio muscular del cuadro taronja lo encarnaba un gladiador con talla de ‘armario’ como Romain Sato, este sábado fundamental para marcar el techo defensivo de la línea exterior local. Y en el Baskonia, la fatiga de Adam Hanga, la constatación de que Ricky Ledo es una incorporación valiosa, pero tardía a la hora de mostrar continuidad, la lucha interior de Ilimane Diop y las enseñanzas que tiene que ir cogiendo al vuelo Shane Larkin en un espacio nuevo para él como son los ‘play off’ ACB. La lección debe quedar perfectamente aprendida para este lunes. Ya no hay red para el Baskonia.