«Más rabia que otra cosa». Esa fue la sensación con la que despidió la temporada el Baskonia tras caer en semifinales del ‘play off’ ante el Valencia. Sito Alonso realizó un profundo análisis en un breve periodo de tiempo tras echar el amargo cierre a la temporada, que ha intercalado momentos gloriosos con mazazos amargos.

«Se ha notado mucho la experiencia de algunos jugadores del Valencia en la Liga en algunas situaciones. Eso cobra un valor fundamental en partidos como este. San Emeterio, por ejemplo, ha jugado algunos momentos en los que ha tirado de esa experiencia», explicó el técnico del conjunto vitoriano, quien lamentó haber realizado una campaña notable en varios aspectos pero al que le faltó el brillante broche.

«Nos hemos quedado a las puertas de muchas cosas. Hemos hecho una fase regular de Euroliga increíble, aunque no la pudimos rematar en la última jornada contra Zalgiris para encontrarnos con otro rival que no fuera el CSKA», reconoció Sito Alonso. Lo cierto es que el golpe físico y moral que supuso la eliminación ante el equipo ruso ha lastrado al Baskonia en la recta final del curso, aunque el entrenador azulgrana evitó expresarse en tonos dramáticos. «A mí nadie me marcó ningún objetivo y no puede decirse que quedar eliminados en semifinales sea un fracaso, porque no puede ser que los últimos años sean todos fracasos», aseguró.

Alonso lamentó que su «pequeño fracaso» fuera el primer partido de la serie ante el Valencia en el Buesa, donde el Baskonia adquirió un hándicap muy pesado. El técnico, no obstante, aprovechó su comparecencia para dar las «gracias» a la afición vitoriana. «Sin ellos, no habría sido posible nada de esto», zanjó, al tiempo que confirmó que Hanga finalizó con algunos problemas físicos. «Cualquier otro jugador no habría disputado ni un solo partido de esta serie», sentenció.