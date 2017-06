Rafa Luz será intervenido de su rodilla este jueves

El jugador del Baskonia Rafa Luz pasará por quirófano este jueves para someterse a la reconstrucción del ligamento cruzado de su rodilla izquierda tras la lesión que sufrió el pasado 12 de mayo durante un entrenamiento en el Buesa Arena.

Desde su lesión, el brasileño ha trabajado duro para la puesta a punto física previa a la intervención, que la llevará a cabo el prestigioso traumatólogo Mikel Sánchez. «Hemos trabajado la pierna para no perder fuerza, intentando que el cuerpo no se acostumbre a hacer malos gestos al caminar y a rebajar la inflamación para que la rodilla llegue en las mejores condiciones», ha explicado el jugador.

Luz es consciente de que tiene por delante meses de recuperación en los que el aspecto mental jugará un papel muy importante. Su amigo y compatriota Dani Bordignon, también operado hace tres meses de la rodilla, es un espejo donde mirarse. «He vivido su recuperación y él ahora mismo es mi mejor ejemplo. Es muy positivo y me está contando las sensaciones que tiene y cómo afrontarlo y eso me va a ayudar después».

El jugador se siente arropado por su familia y amigos y por el cariño que le ha enviado la afición baskonista. «El día que me lesioné llovieron mensajes y llamadas… El cariño de las personas cuando me ven por la calle me hace sentir muy bien y quiero dar las gracias a todos los que perdieron un momento de su día para enviarme un mensaje de ánimo», ha destacado el jugador.