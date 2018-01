Baskonia Pedro Martínez: «Hacer las cosas como hoy es el buen camino» Pedro Martínez, durante el encuentro ante el Olympiacos. / Rafa Gutiérrez El entrenador del Baskonia alaba el partido «completo» de sus jugadores, que demostraron mayor «energía» que el rival O. ALONSO Viernes, 12 enero 2018, 23:15

Pedro Martínez no tuvo mucho que criticar acerca de la contundente victoria ante el Olympiacos. «Hacer las cosas como las hemos hecho hoy es el buen camino», señaló el técnico azulgrana, satisfecho con el partido «bastante completo» de sus jugadores, aunque reconoció que también afectó el mal día de los de Sfairopoulos. «Cuando ganas de 30 a un equipo como Olympiacos no solo tú has estado bien, ellos han estado mal», declaró. «Jugar juntos, pasarnos el balón... Algunos días ganarás de 30, otros de menos y otros perderás, pero si eres fiel a esto al final las cosas salen», expuso.

El entrenador del conjunto vitoriano alabó la «energía» de sus pupilos para mantener a raya a los griegos, con «muy buen ritmo defensivo» y estando «muy bien en los rebotes, muy bien corriendo en contraataque». Una mentalidad necesaria «siempre» para lograr triunfos como el de ayer, basados en el trabajo de equipo y que mantiene a los azulgranas «en posición de pelea» para intentar colarse entre los ocho primeros. «Anotar 36 puntos en un cuarto es extraordinario, no tiene que ser el objetivo, pero la mentalidad de rebotear sí que tiene que ser ejemplo», añadió.

Martínez destacó la aportación de todos sus jugadores para lograr una «victoria de equipo» en la que Marcelinho Huertas no participó ya que estuvo «enfermo durante toda la semana», según explicó el entrenador. «Una victoria de equipo que nos sirve para apoyarnos en que todos son importantes y que todos tienen que estar como hoy», afirmó. El entrenador elogió el papel de Voigtmann y Timma, a quien puso de ejemplo acerca del esfuerzo que exige al resto. «Hay que resaltarlo porque estoy muy contento con él aunque no haya anotado, en los mejores momentos del equipo ha estado en la pista, sin anotar pero haciendo otras cosas», puso en valor.

Cautela

Como de costumbre, Martínez se mostró cauteloso ante las buenas sensaciones posteriores al duelo. «La competición es tremendamente dura para todo el mundo, tampoco vayamos a pensar que esto es una maravilla. El domingo vamos a Tenerife, podemos perder, hay que ir con buen ánimo, preparados para jugar un partido muy difícil que seguramente no vendrá tan de cara como el de hoy y que es muy importante», analizó el técnico acerca del próximo duelo de ACB ante el Iberostar, clave de cara a la clasificación para la Copa del Rey.

Sfairopoulos, entrenador del Olympiacos, no se alargó a la hora de valorar el encuentro. «El marcador deja claro cómo ha sido el partido», resumió.