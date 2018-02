Baskonia Pedro Martínez: «Ha ido todo de cara desde el principio» Pedro Martínez, durante el encuentro. / I. Aizpuru y R. Gutiérrez El entrenador baskonista destacó la «regularidad» de su equipo para «dominar desde el inicio, que ha sido excelente» IÑIGO MIÑÓN Viernes, 2 febrero 2018, 23:20

Un día plácido. Atípico en este Baskonia de finales angustiosos. El conjunto vitoriano se jugaba mucho en la carrera por alcanzar el Top 8 y respondió a la perfección a la demanda de su entrenador, que reclamaba una buena puesta en escena para evitar cualquier tipo de duda o nerviosismo. «Hemos conseguido dominar desde el principio con regularidad. El inicio del partido ha sido excelente y eso nos ha permitido tener un encuentro cómodo», subrayó Pedro Martínez, que destacó «el ritmo con el que hemos jugado» y el control del rebote ofensivo del rival, una de las grandes virtudes del Estrella Roja, lo que «nos ha permitido correr y conseguir puntos fáciles».

Fue el duelo soñado por cualquier técnico: dominio claro, rentas cómodas y un perfecto reparto de minutos y protagonismo. «El partido ha venido de cara desde el principio y así todo es más fácil. Los que entran lo hacen con confianza, el entrenador puede rotar... Nos vamos contentos con la aportación de los jugadores, porque todos han tenido momentos buenos y acciones positivas», apuntó el catalán. Aludió directamente al gran acierto de los dos escoltas, Beaubois y Janning, pero su reflexión llevaba implícito también el reconocimiento a otros como Huertas o Garino, que necesitaban de un partido continental para reencontrarse consigo mismos.

«No soy de irnos del blanco al negro, intento estar en los grises. Ahora no hemos de cantar victoria, pero tampoco ‘matar’ a un jugador porque otro día lo haga mal. Se puede tener un mal día y ayudar al equipo, no hace falta estar brillante para sumar», precisó Pedro Martínez, consciente de que aún «no estamos en buena situación» en esa pelea por el Top 8. «Hay rivales que están mejor, queda mucho y tenemos que seguir luchando», concluyó.

Alimpijevic, resignado

Dusan Alimpijevic no puso peros al triunfo vitoriano. «No hemos tenido opciones de ganar el partido, porque el Baskonia ha tenido una actuación excelente y nosotros hemos jugado mal, con poca energía. No hemos podido hacer nada. Entiendo a mis jugadores, venimos de partidos importantes en nuestro campeonato, tenemos algunos lesionados... Solo nos queda felicitar al rival», reflexionó el entrenador balcánico, que, además de la baja de Antic, no pudo contar finalmente con James Feldeine.