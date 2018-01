Baskonia Pedro Martínez: «Creo que tenemos un buen equipo y podemos ganar a cualquiera» Martínez, en un partido reciente. / Igor Aizpuru Anotación, defensa y contraataque son las claves del técnico para vencer al gigante heleno E. C. Jueves, 11 enero 2018, 15:50

El entrenador del Baskonia, Pedro Martínez, ha señalado este jueves que sus pupilos juegan ante un rival al que «todo el mundo conoce», como es Olympiacos. «Es la mejor defensa del campeonato», con «jugadores físicos, que juegan agresivos, duros, y sin miedo a las faltas», ha manifestado el técnico catalán. Además, tienen a «alguno de los mejores jugadores del campeonato como Spanoulis o Printezis, que son capaces de anotar, pero también de dar mucho a los demás», ha añadido. Sin embargo, y a pesar del «difícil» partido que albergará el Buesa Arena ante uno de los «claros aspirantes a la Final Four», Martínez ha destacado que «jugamos en casa y tenemos la esperanza de dar un plus y de sacar el partido», ya que «tenemos un buen equipo y podemos ganar a cualquiera», ha incidido.

Para ello, la clave, es «ser capaces de jugar un buen partido» y «ser consistentes, defender bien y correr al contraataque ante un equipo que hay que anotar puntos». «Su tela de araña es grande y muchos equipos no pasan de 70 puntos ante ellos. Si no estás fluido en ataque, no reboteas bien y no corres en ataque es difícil ganarles», ha apostillado Martínez.

«Vamos a sacar nuestro máximo rendimiento si estamos protegidos en el equipo y si los valores del equipo están subrayados al máximo. No hemos de poner el foco en las individualidades sino en el trabajo del equipo y en la aportación del grupo. Lo importante es que como equipo tengamos una buena respuesta. Creo que tenemos un buen equipo y podemos ganar a cualquiera», ha reflexionado el técnico acerca del trabajo colectivo.

El entrenador ha reconocido que ha podido preparar este choque con «tranquilidad» durante tres días, algo raro debido a la alta carga de partidos a lo largo de la temporada. Tres días en los que han entrenado «cosas que normalmente no tenemos tiempo para entrenarlas. Estoy bastante contento del trabajo que hemos hecho estos días», ha puntualizado.