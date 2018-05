Pedro Martínez «Hemos estado peor en ataque de lo que acostumbramos» Pedro Martinez en un partido del Baskonia / Rafa Gutiérrez El entrenador del Baskonia, descontento con lo visto en el campo, valora la victoria, y destaca el «carácter» y la «buena defensa» del equipo en Miribilla SERGIO EGUÍA Domingo, 13 mayo 2018, 14:52

Como si el descendido fuera el Kirolbet, Pedro Martínez ha salido a la sala de prensa del Bilbao Arena con cara triste. No le había gustado lo visto sobre la cancha. «En la primera parte hemos estado algo mejor, pero en la segunda, especialmente en ataque, no hemos sabido leer las situaciones de ventaja en el cino contra cinco. Nos hemos obcecado en el uno contra uno y la buena defensa del Bilbao Basket, admirable en lo fisico y en intensidad, no nos ha dejado jugar nuestro baloncesto», ha explicado.

Una pequeña mueca de alivio al reconocer el mérito personal de Huertas en el pick and roll a 10 segundos del final que ha supuesto el empate. «Ha soltado el balón en el instante preciso para que Poirier machacara el alley oop» y un guiño de confianza a Matt Janning, que ha anotado el tiro ganador tras fallar todo lo intentado desde el 6,75 a lo largo de los 40 minutos. «Tenía conianza en que él podría meter ese tiro y así ha sido».

Por lo demás, poco que celebrar. «La defensa, que ha sido buena, nos ha mantenido en el partido, pero nuestro ataque ha sido malo. Solo hemos jugado bien una racha al final del segundo cuarto. Al final, el rival estaba 3 arriba y con balón dentro del último minuto. Hemos tenido suerte, hemos acertado, pero también ellos han concedido, porque si no conceden estos partidos no se ganan», ha concluido