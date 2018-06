Pedro Martínez: «Los jugadores han trabajado muy bien en el día a día, se merecen disputar la final» Pedro Martínez gesticula en el Palau. / Andreu Dalmau El entrenador del Baskonia celebró la clasificación de los azulgranas para la final de la Liga Endesa, pero se mostró crítico con su propio trabajo en relación a las «salidas de presión» de sus pupilos O. ALONSO Domingo, 10 junio 2018, 22:19

Pedro Martínez celebró la clasificación de los azulgranas para la final de la Liga Endesa, que le enfrentará al Real Madrid de Pablo Laso, pero se mostró crítico con su propio trabajo en relación a las «salidas de presión» de sus jugadores ante el FC Barcelona. «Los jugadores han trabajado muy bien en el día a día», aseguró Martínez. «Se merecen jugar la final», añadió y alabó la «mentalidad» demostrada por su equipo para decantar a su favor la prórroga.

«Dicen que quien fuerza la prórroga tiene más posibilidades de ganar, por lo tanto tiene más mérito que hayamos vuelto al partido y hayamos ganado. Hay que felicitar a los jugadores por la mentalidad que han tenido», declaró tras lograr el billete a la final tras un duelo «muy duro». «Creo que hemos estado bien de mentalidad, de no darnos por vencidos», opinó.

«Tengo la sensación de que lo hemos ganado dos veces. Estaba ganado pero lo hemos hecho fatal el último minuto y medio», expuso crítico con su labor como entrenador. «Estoy dolido conmigo mismo. Los jugadores han perdido balones pero me da la sensación de que no hemos sabido ayudarles en ese momento táctico contra la presión del Barça», señaló. «Sabíamos que iba a ser así y lo hemos trabajado, pero aun así no ha ido bien y eso ha estado mal», expuso.

El técnico azulgrana comentó querer ver de nuevo el partido para analizar algunas decisiones arbitrales. «Me gustaría ver esas acciones defensivas, porque les ha salido mejor en casa que fuera, para ver si no nos podían haber pitado alguna falta más. Eso te genera desconfianza y a ellos les da pie a ser más duros. Alguna de ocho segundos también han sido muy justas», enumeró, pero sin echar balones fuera. «Aun así los principales responsables somos nosotros», aseguró.

De cara a la final, Pedro Martínez no escondió la ambición de alzarse con el título. «Ojalá la ganemos», afirmó, pero consciente de la dificultad que entraña el rival. «Está dificilísimo. El Real Madrid ha dominado la liga regular, le ha sacado mucha ventaja al segundo, que somos nosotros, y han ganado la Euroliga», ilustró.