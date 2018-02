Baskonia Pedro Martínez: «Hemos hecho 17 minutos excelentes, pero no es normal lo que ha pasado» Pedro Martínez, durante el partido de este domingo. / Jesús Andrade El entrenador baskonista espera «que nadie se lleve a equívoco de que vamos a ganar seguro y fácil» en el duelo copero IÑIGO MIÑÓN Domingo, 4 febrero 2018, 21:56

Un día «para estar contento» de ser baskonista. El equipo vitoriano liquidó el duelo en apenas un cuarto de hora de juego. «No era lo esperado, pero se ha decidido en la primera parte», apuntó Pedro Martínez, encantado con la puesta en escena de su equipo, que de salida pasó por encima del Barcelona. «Hemos hecho 17 minutos excelentes: metiendo, corriendo, defendiendo... Hemos sido muy superiores y hemos roto el partido. Después, como pasa muchas veces, cuesta mantener la concentración cuando tienes una diferencia tan grande y pierdes algo de tensión, pero ha sido un muy buen encuentro y un muy buen resultado», analizó el entrenador baskonista.

Una exhibición coral con algunos nombres propios. El de Rodrigue Beaubois, por ejemplo, máximo anotador (24), aunque Pedro Martínez prefiere no personalizar en figuras individuales. «Estamos encantados de que esté tan acertado y con este punto de confianza, pero permíteme que valore más a los que bajan a defender los primeros, los que corren contraataques aunque no reciban... Esos jugadores permiten destacar después a los que son muy talentosos», indicó el técnico azulgrana, que, en este sentido, puso en valor la gran actuación de Voigtmann. «Ha hecho buen partido sin meter muchos puntos, capaz de hacer cosas que se ven menos pero son muy importantes», argumentó.

Lo que tiene claro es que el partido de ayer no sirve de referencia para la Copa, donde le espera el Barcelona. «Es mucho mejor equipo de lo que se ha visto en el primer cuarto, no es normal lo que ha pasado. Espero que este resultado no lleve a nadie a equívoco de que vamos a ganar fácil o vamos a ganar seguro», subrayó. A su juicio, además, «los cabezas de serie, por definición, son los favoritos».

‘¡Sito, quédate!’

La cruz de la jornada recayó en la figura de Sito Alonso, que, además de la derrota y los silbidos del Buesa Arena, se llevó las chanzas de la grada baskonista, que le cantó aquello de ‘¡Sito quédate!’, en irónica alusión a la mala temporada que está haciendo el Barcelona. «Solo se puede hacer una valoración de la primera parte, que ha sido totalmente desastrosa por nuestra parte y fantástica del Baskonia. Ahí se ha terminado el partido. El primer cuarto ha sido inédito. Después hemos sacado carácter en el tercer cuarto, pero ya era imposible darle la vuelta», explicó el técnico blaugrana.