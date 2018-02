Baskonia Pedro Martínez: «No he pedido ningún refuerzo tras la marcha de Kevin Jones» Pedro Martínez da órdenes a sus pupilos. / Liga ACB El técnico catalán comentó que su objetivo es sacar el máximo rendimiento de los jugadores que forman la plantilla, aunque ha dicho que no cierra la puerta a nada A. C. Viernes, 2 febrero 2018, 18:09

El entrenador del Baskonia, Pedro Martínez, indicó este jueves que no ha pedido refuerzos a pesar de que el club anunció el lunes que Kevin Jones no iba a continuar en el club. En la rueda de prensa previa al choque de Euroliga ante el Estrella Roja, el técnico catalán comentó que su objetivo es sacar el máximo rendimiento de los jugadores que forman la plantilla baskonista, aunque ha dicho que no cierra la puerta a nada si el club «encuentra un jugador que mejore» a alguno de los actuales.

«El equipo tiene que tener una respuesta, tenemos suficientes opciones para intentar ser competitivos y si hemos decidido no contar con Kevin Jones, intentaremos ser competitivos sin él», ha explicado el preparador, que ha evitado cargar de responsabilidad al joven letón Rinalds Malmanis, que en teoría está llamado ocupar ese puesto junto a Johannes Voigtmann, en ocasiones.

«Lo importante es que el equipo tenga respuestas a las dificultades que nos pongan los rivales», añadió Martínez, que indicó que también contará con el canterano Daniel Bordignon, que ya ayuda al primer equipo en los entrenamientos.

«Estoy contento con los jugadores que tengo, no echo de menos nada y sigo obsesionado con conseguir el máximo rendimiento de lo que tengo», ha aclarado.