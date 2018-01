Pedro Martínez: «Mal vamos si dependemos de uno o dos jugadores, necesitamos jugar en equipo» Pedro Martínez, durante el partido. El técnico baskonista reconoció que el Tenerife superó al Baskonia «en todo» y recuerda que «nunca se puede dar nada por hecho» EL CORREO Domingo, 14 enero 2018, 22:18

Sin excusas. «El rival ha sido mejor que nosotros». El análisis de Pedro Martínez fue claro. Sin peros a una derrota merecida. Sin paños calientes. «Han jugado mejor y nos han superado en todo: moviendo el balón, tirando de fuera, en defensa, en intensidad... Y contra eso lo único que se puede hacer es felicitarles y ponerte a entrenar», reflexionó el entrenador baskonista en un evidente tono de enfado con las prestaciones ofrecidas por sus jugadores en Tenerife.

«Seguro que hay alguna explicación en nosotros», precisó. La debilidad colectiva, por ejemplo, sin más referentes que Tornike Shengelia, el único azulgrana que dio su nivel en la pista del Iberostar, más allá de las apariciones intermitentes de Beaubois o algunos ratos correctos de Poirier. «Debemos tener más jugadores que aporten y sumen, como han tenido ellos. Si dependemos de uno o dos, mal vamos, necesitamos jugar en equipo», apuntó.

Una actuación más difícil de digerir, si cabe, después de la exhibición ofrecida solo dos días antes ante el Olympiacos. Bajón de tensión. «Una cosa es lo que puedes hacer antes, pero esto lo tienes que demostrar en la pista. Si no lo haces, pierdes. Nos puede doler o sorprender, pero la realidad del juego no engaña a nadie», afirmó Pedro Martínez. Un aviso de cara a la última jornada de la primera vuelta, ante el Betis en el Buesa Arena, que decidirá los últimos billetes para la Copa.

«Dependemos de nosotros, pero no estamos clasificados. Y es mejor no dar nada por hecho: ni por el nombre, ni por el color de la camiseta, ni por jugar en casa o fuera. No se puede dar nada por previsto y lo que hay que hacer es apretar los dientes», concluyó el entrenador del Baskonia, consciente de que necesitan una victoria para sellar su clasificación copera.

La satisfacción de Katsikaris

La otra cara de la moneda era Fotis Katsikaris. La satisfacción personificada. «Hemos hecho un grandísimo partido, muy completo», se felicitó el entrenador del Tenerife. «Sabíamos de la importancia del encuentro y del potencial del rival. Teníamos que sacar nuestra mejor versión y lo hemos hecho. Todos los jugadores se han dejado la piel y no hemos perdido la fe cuando, después de un buen inicio, ellos han remontado en el segundo cuarto. Hemos jugado con la intensidad que queríamos y con mucha confianza en el tiro», indicó.