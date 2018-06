Pesic acepta la oferta del Barcelona, que quiere que Navarro pase a los despachos Svetislav Pesic deberá renovar completamente el Barcelona tras los dos últimos fracasos europeos. / Enric Fontcuberta Hoy arranca el tradicional taller de entrenadores de la Euroliga con la única duda de quién dirigirá al Gran Canaria y si Blatt representa al Olympiacos SERGIO EGUÍA Martes, 26 junio 2018, 01:37

El agitado baile de entrenadores que se ha vivido en junio en la ACB parece que finalmente no se contagiará a la Euroliga. La decisión -aún no oficial- de Sarunas Jasikevicius de seguir un año más en Kaunas ha evitado el esperado efecto dominó por todo el continente. Según aseguró el presidente del CSKA a un canal de televisión ruso, Dimitrios Itoudis no perderá finalmente su puesto de entrenador del gigante moscovita.

Tampoco se mueve Svetislav Pesic, que ayer era confirmado oficialmente por el Barcelona como su entrenador hasta julio de 2019. El de Novi Sad debe afrontar la reestructuración de la sección de baloncesto desde los cimientos. Una obra que arrancará por sacar de las canchas a Juan Carlos Navarro. A sus 38 años, el escolta catalán, con contrato hasta 2027, pasaría a ocupar un despacho dentro del organigrama culé.

El jugador manifestó su intención de seguir lanzando bombas una campaña más tras caer en las semifinales de la Liga Endesa contra el Baskonia, pero el club le comunicó ayer que no tiene intención de inscribirle para el próximo curso y que ahora le necesitan más de traje y corbata que sentado en el banquillo del Palau.

Faltan más de tres meses para que arranque la competición, pero las piezas claves de la próxima campaña ya hay que colocarlas sobre la mesa. De hecho, esta misma mañana se inicia en Barcelona el tradicional taller de dos días que reúne a los entrenadores de los 16 equipos que disputarán la Euroliga en octubre. Pedro Martínez acude lógicamente en representación del Baskonia. Svetislav Pesic está anunciado como entrenador del Barcelona y será interesante comprobar que no hay sorpresas en el resto de participantes. Casi todos repiten. O eso se supone. Pedro Martínez en Vitoria, Laso en el Real Madrid, Obradovic en el Fenerbahce, Itoudis en el CSKA, Jasikevicius en el Zalgiris, Bartzokas en el Khimki y Pascual en el Panathinaikos, entre los clasificados para el último Top 8. Solo falta por ver si David Blatt -oficialmente desvinculado del Darusaffaka- acude ya como prepador del Olympiacos o si el secreto a voces que es la llegada del israelí a El Pireo se trunca o retrasa.

Efes y Milán se refuerzan

Entre los otros ocho conjuntos, más de lo mismo. Pesic en el Barça, Spahija en el Maccabi, Ataman en un Efes que se ha hecho con los servicios de Rodrigue Beaubois y del prometedor base Vasilije Micic; Pianigiani en Milán (con los refuerzos cajista de Nedovic, Brooks y el italiano Della Valle); Džikić en el Buducnost; Radonjic en el Bayern; Caki en Darusaffaka, y la única duda es la del banquillo del Gran Canaria, que no logró renovar a Luis Casimiro. El favorito es Salva Maldonado.