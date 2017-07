Un pívot «de la vieja escuela» Vincent Poirier en la presentación como jugador baskonista. / Jesús Andrade Vincent Poirier explica en su presentación con el Baskonia que le gusta « jugar en la’ pintura’, rebotear y defender sin mirar la estadística» IÑIGO MIÑÓN Viernes, 28 julio 2017, 00:26

Un ‘cinco’ de 213 centímetros y el aval de 11,2 puntos y 8,1 rebotes en la Liga francesa. «Un pívot de la vieja escuela», como se define el propio Vincent Poirier, presentado ayer oficialmente como nuevo miembro de la familia azulgrana. «He escogido el Baskonia porque es un gran club y es una gran oportunidad de desarrollarme como jugador. Creo que es la mejor elección», reflexiona el galo. «Llevábamos meses detrás de él», subraya el director deportivo de la entidad vitoriana, Félix Fernández, que ve al jugador francés «en el momento ideal para dar el salto al nivel de exigencia la Euroliga».

«Nos va a dar un alto nivel de competitividad en la posición de pívot», recalca Fernández. Un pívot diferente a Johannes Voigtmann, con tendencia a abrirse, más parecido quizás a Ilimane Diop, pero con mayor presencia física. Sus dos compañeros de puesto. «Me gusta jugar en la’ pintura’, rebotear, defender... También tengo buen tiro, pero soy más un pívot de los de antes», explica Poirier, que espera aportar «intensidad, rebotes en ambas canastas, pantallas» en ataque para ayudar a sus compañeros... «No me gusta jugar mirando la estadística», recalca.

Crecimiento paulatino

De iniciación tardía en el baloncesto, a los 17 años de edad, su vida deportiva se ha circunscrito a los límites del París-Levallois, su equipo formación y en el que se ha hecho un nombre en su tierra natal. Con 20 debutó en la máxima categoría francesa, en la temporada 2013-14, y la pasada campaña se convirtió en una de las sorpresas del campeonato galo, un caladero donde el Baskonia tradicionalmente ha encontrado talento y músculo a unos precios competitivos.

Esta incorporación confirma esa predilección por el mercado francés. Posiblemente el ejemplo más paradigmático sea Laurent Foirest, allá por principios de siglo, revisado recientemente en la figura de Fabien Causeur. Pero en las últimas temporadas ha sido constante el goteo de jugadores de nacionalidad gala o llegados desde la Liga francesa: Rodrigue Beaubois, Darius Adams, Kim Tillie, Thomas Heurtel, Kevin Sherapin o Taylor Rochestie, entre otros, además de temporeros de sabor añejo como Jim Bilba o Thierry Gadou. Ahora es el turno de Vincent Poirier, que con 23, debutará en la elite continental.

Sin prisas americanas

«Es un gran paso para mí, jugar la Euroliga era un objetivo. Y un salto grande. He hablado con gente que la conoce, como Kim Tillie, y los compañeros y el entrenador me van a ayudar mucho para aprender todo lo que pueda y lo más rápido posible», apunta el nuevo recluta azulgrana. En el horizonte, la NBA. No lo oculta. «Sí es un objetivo». Pero sin prisas. «Un jugador tiene que ponerse metas de alto nivel, pero paso a paso, no estoy pensando en jugar allí el año que viene. Primero quiero demostrar que puedo jugar en la Euroliga y quiero concentrarme en hacerlo bien en el Baskonia», afirma Vincent Poirier, que ha firmado un contrato de tres años en el Buesa Arena.

De hecho, ha vuelto recientemente de la Summer League de Las Vegas, donde, con el permiso del Baskonia, ha jugado con la camiseta de los Nets de Brooklyn. Ya probó suerte el año pasado, entonces con los Magic, promediando 4,2 puntos y 4,4 rebotes en 11,5 minutos de juego. Este año ha bajado su aportación anotadora (1,3), pero ha crecido en rechaces (5) en los poco más de 10 minutos que ha promediado en los cuatro partidos disputados, destacando las 11 capturas que atrapó en el triunfo ante los Pelicans (95-66). «Fue genial», declaró entonces el pívot azulgrana, que ahora tratará de redondear su verano buscando un hueco en su selección para el Eurobasket.

No lo tendrá fácil, ya que compite con ‘cincos’ de la talla de Kevin Seraphin (Indiana Pacers), Joffrey Lauvergne (San Antonio Spurs) y Moustapha Fall (Sakarya), revelación de la pasada Liga gala con el Chalon. En la lista previa de 18 que facilitó Vincent Collet también estaba el baskonista Rodrigue Beaubois, pero la Federación Francesa anunció la semana pasada que el escolta no estará finalmente en la concentración.