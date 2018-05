Baskonia Poirier: «Ya se vio en Bilbao que estoy en buena forma» Vincent Poirier posa en una de las puertas del Bakh, con el reflejo del Buesa en el cristal. / Igor Aizpuru El pívot azulgrana pide intensidad para «ganar los dos partidos que quedan y llegar bien el 'play off'» tras tener que recurrir a un espectacular'alley oop' para vencer en Miribilla SERGIO EGUÍA Jueves, 17 mayo 2018, 16:44

Sonríe como un niño travieso cuando recuerda el 'alley oop' y adicional con el que se igualó el partido a 73 en Miribilla. Después un providencial triple de Matt Janning condenó a los hombres de negro. «Ya se vio en Bilbao que estoy en buena forma. Me encuentro cómodo en el campo», responde Vincent Poirier cuando se le pregunta por el momento del equipo. Unas buenas sensaciones que el pívot francés hace extensibles al resto de la plantilla. «Estamos en un buen momento y tenemos que continuar así de cara al 'play off'», ha añadido esta mañana, tras completar el entrenamiento realizado en el Bakh.

Habrá que ver si, mañana, su entrenador defiende en rueda de prensa ese mismo optimismo. Al acabar el partido de Miribilla, Pedro Martínez no estaba muy satisfecho con la actuación de sus pupilos. «En ataque hemos estado peor de como solemo y hemos leído mal las ventajas en el cinco contra cinco», aseguró.

Partido «importante»

El Baskonia, como el resto de equipos clasificados para las eliminatorias por el título vive estas semanas una especia de pretemporada antes de que comience la batalla definitiva. No obstante, el partido del sábado en el Buesa (19 horas) «es importante y hay que continuar concentrados», ha recordado Poirier. No en vano, Kirolbet no ha logrado aún matamáticamente la segunda plaza que le garantice el factor cancha hasta una hipotética final.

Cuestionado por su equipo favorito para levantar el título de campeón de Europa en la fase final de la Euroliga que comienza el viernes en Belgrado, el inteior azulgrana ha sido diplomático. «Me alegraré si gana un jugador francés». Nando de Colo (CSKA Moscú), Fabien Causeur (Real Madrid) o Axel Toupane (Zalgiris Kaunas) estarán en la pista.