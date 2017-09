Baskonia Prigioni: «La baja de McRae es un contratiempo duro, iba en línea ascendente en todos los sentidos» De altos vuelos. Jordan McRae culmina con mate un contraataque ante el Estudiantes. / Díaz Uriel Pablo Prigioni apuesta por reforzar un puesto de escolta ahora «cojo» y descarta la preocupación por los problemas físicos de Beaubois CARLOS PÉREZ DE ARRILUCEA Viernes, 15 septiembre 2017, 02:07

El Baskonia viajaba ayer en dirección sur para disputar a partir de esta tarde el Torneo Ciudad de Getafe, con el Montakit Fuenlabrada como primer rival. Al conjunto azulgrana le esperan dos amistosos en el extrarradio madrileño para cerrar una semana mediatizada por la lesión de hombro de Jordan McRae, que le mantendrá alrededor de dos meses de baja. El percance obliga al club a recomponer su figura. Horas antes del traslado a Getafe, Pablo Prigioni reconoció que la lesión del estadounidense «es un contratiempo duro». McRae era un jugador que había comenzado a encajar como un guante en el hábitat azulgrana. «Iba en línea ascendente en todos los sentidos, en su condición física y en su integración. Su potencial nos iba a dar mucho y seguro que nos lo dará. Ojalá se recupere pronto», deseó el argentino.

El plantel vitoriano debe seguir caminando sin uno de los jugadores que estaban llamados a marcar diferencias. Las carencias se agudizan aún más debido a los problemas físicos que sufre Rodrigue Beaubois, que comparte puesto con el ex de los Cavaliers. «‘Rodri’ también está recuperándose de lo suyo. Son dos situaciones que nos dejan un poco cojos en el puesto de escolta», admite Prigioni. El exterior galo no disputará los dos amistosos de Getafe, aunque el preparador de Río Tercero quiso aplacar cualquier amago de alarma respecto a Beaubois. «Todavía no puedo contar con él. Su progresión va bien, pero no vamos a forzarle. No me preocupa lo suyo porque está en el plan previsto y él sigue su curso. Lo que me preocupa es lo de Jordan (McRae), que no entraba en los planes».

El maleficio que en casi toda pretemporada deja al Baskonia sin uno de sus efectivos obliga a mirar de nuevo al mercado. De hecho, el club azulgrana nunca sale del zoco, donde ya buscaba un jugador con rango de cupo de formación y otro refuerzo para el puesto de ala-pívot. Ahora, el radar se extiende a la demarcación de escolta, tal y como confirmó el entrenador baskonista. «Estamos mirando, aunque también es cierto que no es fácil a estas alturas. Vamos a ver en los próximos días si se nos pone alguien a tiro para que nos pueda ayudar».

Premiar a los jóvenes

Sin escoltas de la plantilla de ‘mayores’, el Baskonia se mide esta tarde al Fuenlabrada en el tercer amistoso de su pretemporada. Respecto a los dos duelos precedentes en Logroño, el plantel vitoriano gana efectivos con la incorporación de Vincent Poirier y Tornike Shengelia. Sin embargo, el enfoque de Pablo Prigioni respecto a los duelos de preparación permanece invariable, el resultado es accesorio, no va a haber sobrecarga de minutos para los primeros espadas y la introducción de sistemas y conceptos se seguirá realizando con cuentagotas.

Ni siquiera se aprovechará en las citas de Getafe la inercia competitiva de aquellos jugadores recién llegados del Eurobasket «De estos amistosos no me interesa en absoluto el resultado, como si los perdemos todos. Para mí no tiene ningún sentido meter 30 minutos en la piernas de Shengelia para ganar un partido por el que no nos van a dar absolutamente nada. Lo que sí quiero es que Toko baje su intensidad después de jugar el Eurobasket para que después esté a tope de cara al primer partido de Liga contra el Barcelona», explicó.

Ante el conjunto madrileño habrá de nuevo reparto de minutos y un protagonismo para los canteranos que apoyan la labor de entrenamientos. «Gracias a ellos hemos podido tener pretemporada», recordó un Prigioni convencido de que entre sus manos «hay muy buen material joven».