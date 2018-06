Revolución en los banquillos Joan Plaza da instrucciones a sus jugadores durante un tiempo muerto. / Carlos Díaz Solo cinco entrenadores tienen contrato para la próxima temporada en la ACB y aún queda por aclarar el futuro de algunos técnicos, que manejan varias opciones JON AROCA Domingo, 3 junio 2018, 03:03

Con la temporada regular acabada, solo queda por desvelar la identidad del campeón de la Liga ACB. Real Madrid, Kirolbet Baskonia, FC Barcelona Lassa y Herbalife Gran Canaria pelearán desde hoy para hacerse con el entorchado.

El resto de los equipos ya están de vacaciones y comienzan a dar los primeros pasos en la planificación de la próxima temporada, con el banquillo como primera parada. Y aquí es donde se empieza a atisbar un verano con muchos movimientos. Hasta tal punto está animada la situación que solo cinco de los dieciséis clubes que tienen plaza asegurada en la liga el año que viene saben a ciencia cierta quién ocupará sus banquillos. Se trata del Real Madrid y Kirolbet Baskonia, que siguen en el 'play off', además de Monbus Obradoiro, San Pablo Burgos y Divina Seguros Joventut. Pablo Laso, Pedro Martínez, Moncho Fernández, Diego Epifanio y Carles Durán pasarán un verano, a priori, tranquilo.

Aquí es donde acaban las certezas y comienzan las incertidumbres. De momento, solo se conoce el futuro de Salva Maldonado, que esta semana ha dejado de ser entrenador del Movistar Estudiantes, y de Porfi Fisac, que tampoco seguirá en el Delteco GBC pese a tener un año más de contrato. Pep Cargol, que ha logrado salvar al Tecnyconta Zaragoza, dejará el asiento maño, aunque el club quiere que continúe en su estructura. Joan Plaza -en el Unicaja desde 2013- no seguirá y su puesto es muy codiciado. Uno de los candidatos es Fotis Katsikatis, que no renovará con el Iberostar Tenerife. El único escollo para que no acabe en Málaga puede ser la NBA, adonde podría llegar como asistente. El futuro de Txus Vidorreta, que cayó con el Valencia en cuartos de final, parece lejos de la entidad taronja y suena como sustituto de Scariolo en la selección.

Renovaciones en el aire

El resto de entrenadores deberán negociar con sus clubes su continuidad. Svetislav Pesic, que llegó al Barça como solución de emergencia, no descarta seguir, incluso como primer entrenador. El que lo tiene más fácil para renovar es Luis Casimiro, que ha metido al Gran Canaria en semifinales del 'play off' y que jugará la Euroliga. Ese premio puede decantar la balanza a su favor. Joan Peñarroya, que lleva ocho temporadas en Andorra, tampoco ha aclarado su futuro, pero su continuidad también es factible.

Más dudas existen en los casos de Néstor García e Ibon Navarro. El argentino, que en su debut en Europa ha cuajado un buen año con el Fuenlabrada, ha advertido de que quiere esperar. El vitoriano, que llevó al Murcia a su primera final europea, tiene pretendientes que podrían hacerle cambiar de aires.