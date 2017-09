Baloncesto Pau Ribas volverá contra el Baskonia El escolta del Barcelona Pau Ribas entra a canasta ante el ala-pívot georgiano del Tornike Shengelia en 2015. / Efe El proyecto de Sito Alonso en el Barcelona cuenta ya las horas para debutar ante la escuadra de Pablo Prigioni en la Liga ACB ALEX M. FRANQUET Martes, 26 septiembre 2017, 01:56

El proyecto de Sito Alonso en el Barcelona cuenta ya las horas para debutar ante el Baskonia en la Liga ACB -en el Palau Blaugrana el viernes (21.00 horas)- y lo hace con buenas sensaciones. La pretemporada culé ha demostrado que la directiva que preside Josep María Bartomeu ha tomado cartas en el asunto, con decisiones para cortar la deriva a la que parecía condenada la sección de baloncesto.

El técnico exbaskonista Sito Alonso ha recibido la buena noticia del retorno a las canchas de Pau Ribas, que también vistiera las camiseta del equipo vitoriano, después de recuperarse de una rotura del tendón de Aquiles y una lesión en la rodilla. Contra el UCAM Murcia jugó sus primeros minutos tras un año inactivo y tuvo buenas sensaciones.

A sus 30 años, el retorno del escolta catalán no ha sido fácil, pero Ribas reconoce que «después de mucho tiempo sin jugar necesitaba estos minutos y me he sentido muy bien en la pista». Ribas no oculta que ha sufrido para volver a jugar al baloncesto porque «la recuperación ha sido dura. Esto es el deporte, pero estoy muy contento de volver a ser jugador. Espero que la temporada sea muy larga para mí y para el equipo, porque significará que haremos bien las cosas».

«Cambiar la dinámica»

Mientras, otro jugador que está radiante es Juan Carlos Navarro, sobre todo desde que ha firmado una renovación de contrato para diez temporadas más. Todo indica que ésta será su última como jugador y que luego se incorporará a la estructura técnica o ejecutiva del Barcelona. Navarro recordó ayer que «queremos cambiar la dinámica de los últimos años. Se han hecho las cosas mejor y lo estamos haciendo mejor, todo más ordenado. Los fichajes han sido buenos. Deseamos ilusionar a nuestra gente, que vengan al Palau Blaugrana».

La demostración de que el Barcelona puede volver a ser un equipo competitivo está en el último duelo de pretemporada, que disputó contra el Murcia. A pesar de verse perdiendo, Heurtel y Navarro empataron a dos minutos para el final con ocho puntos seguidos. Alonso vio cómo sus pupilos tenían compromiso defensivo, no sólo ganas de atacar. Y el nuevo base Pressey se sacó un triple ganador desde diez metros.