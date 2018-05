LIGA ACB Shengelia sobre el MVP: «Me habría gustado ganarlo yo, pero Doncic es un genio» Shengelia, este jueves en el pabellón Fonte do Sar. / Patricia Santos Pedro Martínez también indicó que «no estamos para celebraciones, ni para perder jugadores en los entrenamientos. Tenemos que empezar a preparar el partido ya» SERGIO EGUÍA Jueves, 24 mayo 2018, 23:30

La Liga Endesa no se ha guardado ningún misterio para la gala de entrega del MVP de la temporada, que se celebra este viernes (12.30 horas) en Madrid. El ganador estaba anunciado para ese evento y lógicamente han tenido que avisarle para que vaya. Y como al Baskonia nadie le ha pedido permiso para que Tornike Shengelia se acerque a la capital del reino.... Preguntado el capitán azulgrana sobre el premio, Toko respondió a Radio Vitoria que «lo importante es empezar a preparar los 'play off'. Hay que felicitar a Luka que se mereció también el premio. Es un genio, tiene un futuro muy grande y le deseo todas las suertes«. Aún así, el georgiano no disimulaba un cierto regusto amargo por la decisión. »Me habría gustado que me lo dieran a mi, pero no pasa nada. Hay que ganar la Liga y ya está. Los números están ahí«.

Algo parecido a lo que declaró minutos antes Pedro Martínez. «No estamos para celebraciones, ni para perder jugadores en los entrenamientos. No pueden esperar que juguemos un jueves por la noche, el 'play off' arranque el domingo y tengamos el viernes a un jugador viajando para estas cosas. Nosotros hace mucho que no nos medimos al Unicaja y tenemos que empezar a preparar el partido ya. Esta misma noche».