Baskonia Shengelia: «Superar la semifinal dependerá más de nosotros que del rival que nos toque» Tornike Shengelia percute sobre James Augustine durante el partico en el Carpena. / Daniel Pérez «No es que no tenga una preferencia», dice el capitán azulgrana, «pero es más importante lo que hagamos nosotros» sobre la cancha SERGIO EGUÍA Viernes, 1 junio 2018, 16:43

El Baskonia no conocerá a su rival de semifinales hasta esta noche, hasta que termine el partido que enfrenta al Barcelona y al Andorra en el Palau blaugrana desde las 19.45 horas. De todos modos, Tornike Shengelia ya piensa en la serie e incluso en la final. «Estamos en buen nivel y preparados para semis», ha asegurado esta mañana en el Bakh, justo al terminar el entrenamiento. Por cierto, Jayson Granger sí ha participado hoy con el resto de compañeros.

El capitán se ha referido a sus posibles rivales: «Barcelona y Andorra son dos grandes equipos a los que hay que respetar y que harán que tengamos que jugar al máximo». Pero no ha querido desvelar a cuál prefiere para el cruce que arrancará el lunes en el Buesa Arena. (21 horas). «Sí tengo una preferencia, no me da igual que gane uno u otro, pero es que sea quien sea, la eliminatoria va a depender de nosotros mismos, de cómo juguemos. No creo que vayamos a tener espacio para los errores con ninguno de ellos».

Días de descanso

Así que el georgiano ha destacado que los días de descanso desde el segundo encuentro contra el Unicaja los han «aprovechado Hay para entrenar tanto en equipo como de manera individual y para prepararnos. Para enriquecer nuestro juego de cara a lo que nos queda por delante. El equipo está a un buen nivel, hemos completado una buena primera ronda con Unicaja y ahora hay que seguir en ese camino».