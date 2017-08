«Me siento como un 'rookie'»

El retiro como jugador no ha hecho mella alguna en el físico de Pablo Prigioni. Viéndole vestido de corto sobre la cancha de entrenamiento del Bakh, solo le falta un pívot con el que asociarse para ejecutar el ‘pick and roll’. Sin embargo, las notas escritas entre las manos recuerdan su nuevo papel como entrenador del Baskonia. El argentino no elude su condición de novato en el banquillo. De hecho, reconoce que se siente «como un 'rookie' cuando empieza a entrar en un equipo de primer nivel».

En este sentido, Prigioni habla sobre su inexperiencia como preparador, de la posibilidad de que «las cosas no salgan bien», así como de lo que le pide el Baskonia como entrenador y de los mimbres con los que ya cuenta; y que le brindan «una plantilla muy equilibrada, con muchas combinaciones».