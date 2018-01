Liga Endesa Al Baskonia le vuelve a faltar energía en los minutos finales Jesús Andrade La falta de acierto en ataque y un mal último cuarto, en el que el Madrid ha sido más fuerte, ha dado el triunfo a los blancos IÑIGO MIÑÓN Miércoles, 3 enero 2018, 22:14

Pedro Martínez pedía a su equipo «ser competitivo, por encima de las consecuencias clasificatorias» del resultado. Éste fue negativo. Y aquellas son inevitables: ahora el objetivo de ser cabeza de serie en la Copa del Rey se ve más lejos, a dos victorias cuando faltan tres jornadas. El Baskonia compitió hasta el último cuarto, pero se quedó corto de gasolina en el tramo final (69-81). Como ante el CSKA. Decreciente en la segunda mitad hasta quedar a merced del Real Madrid en los últimos minutos. Tercera derrota consecutiva, tras las sufridas ante el CSKA y el UCAM; la peor racha desde la llegada al banquillo del técnico catalán, que antes de jugar contra el Real Madrid reconoció que el equipo está «en un momento peor que hace un tiempo».

Condicionado por la baja de Janis Timma, enésimo obstáculo físico del conjunto vitoriano. Regenerado en parte por la energía de Ilimane Diop y Garino, importantes por momentos. Pero con claros síntomas colectivos de que, efectivamente, el equipo azulgrana no atraviesa por su mejor momento. Intenta explotar sus virtudes sanas, pero ante equipos del potencial del CSKA o el Real Madrid, le alcanzan para intentar un ejercicio de supervivencia que llega muy justo a los minutos decisivos. Se le están haciendo largos los partidos. Bien con frescura, la primera parte; orgulloso cuando empiezan a flaquear las fuerzas, en el tercer cuarto y el inicio del último; impotente al final, cuando las piernas y la cabeza ya no le corresponden. Quizás la diferencia definitiva de doce puntos no fue un fiel reflejo de lo que ocurrió en el parqué del Buesa, pero la sensación en el momento del desenlace era de dominio madridista.

El Baskonia empezó atropellado. Marcelinho Huertas no acertaba a coger las riendas del juego y el Real Madrid aprovechaba su mayor acierto para tomar las primeras ventajas (6-13). No estaban muy finos los blancos, pero les bastaba con estar un poco más entonados que los vitorianos. Apoyados, sobre todo, en el tino ofensivo de Fabien Causeur, que anotó 11 puntos en el primer cuarto. Fue el principal arma inicial de Pablo Laso. El principal quebradero de cabeza de la defensa azulgrana.

El conjunto de Pedro Martínez buscó la respuesta en Tornike Shengelia. El instrumento más recurrente. Y el capitán siempre suma, seis puntos para acortar distancias, pero fue un triplazo de Beaubois el que acercó posturas en el marcador (14-15). Y fue la energía de Ilimane Diop la que dio la vuelta a esas sensaciones iniciales. El pívot senegalés adelantó en la rotación interior a Johannes Voigtmann, inédito todo el encuentro por decisión técnica, y agradeció la confianza de su entrenador imponiéndose a Walter Tavares bajo los aros .

El canterano fue clave para cerrar el primer cuarto en equilibrio (18-18) y para responder a la canasta de Reyes que abrió el segundo con un 10-0 que envolvió de dudas el juego madridista (28-20). ´Aunque el rebote era dominado por el Real Madrid, él y Poirier podían con sus pares en la ‘pintura’ a la hora de atacar el aro. Y Laso buscó soluciones en la fórmula que tan buenos réditos le ha dado en los últimos encuentros, obligado por las circunstancias y las bajas: el técnico blanco tiró de cuatro ‘pequeños’ -Campazzo, Doncic, Causeur y Rudy- para desjustar la defensa baskonista.

Ante la extraña discreción del esloveno, fue el balear el que más daño hacía, con dos triples que cortaban el amago de tirón vitoriano (34-31). Se nivelaban los guarismos al descanso (36-33), pero el Baskonia seguía mandando al descanso de un encuentro doméstico con intensidad continental, sabiendo aprovechar las pérdias madridistas para mantener a raya a los de Laso.

La cuarta personal de Tavares en los primeros compases de la reanudación complicó los planes interiores del entrenador vitoriano. Y el poderío en el rebote de ofensivo de Garino daba segundas oportunidades al Baskonia para continuar al frente del resultado (46-41). Pero el Real Madrid no se soltaba. Y el intercambio de canastas favorecía a la mayor frescura del talento blanco. Rudy, Campazzo... Y el color del electrónico cambio de color en la entrada del último cuarto (55-57).

Ahí se empezó a apagar el Baskonia. Pérdidas, peor circulación de la pelota, escaso acierto exterior... Los balones dentro que antes funcionaban dejaron de hacerlo. Poirier se obcecaba en jugadas que no le salían y los apoyos perímetrales no llegaban. Huertas tiraba de chispazos individuales para mantener vivo el partido y Shengelia apeló al orgullo como clavo ardiendo final. Pero entonces ya mandaba en el juego la calidad blanca. Y apareció Doncic, que, con 8 puntos y 4 asistencias, en el momento decisivo, terminó de reventar la ya mermada resistencia baskonista.