Baskonia - CSKA Suma de esfuerzos contra el poderío del gigante ruso Los jugadores del Baskonia se miden este viernes al CSKA en un nuevo encuentro de Euroliga. / Igor Aizpuru Pedro Martínez pierde a Vildoza por conjuntivitis, pero recupera a Garino y espera poder contar también con Diop IÑIGO MIÑÓN Viernes, 29 diciembre 2017, 07:57

Pedro Martínez reconoció la semana pasada que el Baskonia llevaba tiempo al límite físicamente. Lo pagó con un partido de poca chispa en Milán, recuperada dos días después ante el Barcelona, aunque el equipo vitoriano decayó hasta ver peligrar el triunfo en el último cuarto de esa contienda. Hoy empieza un maratón de cinco encuentros en diez días, con la superlativa plantilla del CSKA como primer escollo (Buesa Arena, 20.30 horas). Otro examen de resiliencia para el conjunto azulgrana. Con novedades.

La negativa es la ausencia de Luca Vildoza, baja médica por una conjuntivitis infecciosa que, en principio, le apartará también del partido del domingo en Murcia. No es la más significativa, puesto que el base argentino solo ha participado en la mitad de los partidos de Euroliga y con una baja cuota de protagonismo (9 minutos), pero siempre condiciona la rotación. Sobre todo cuando Granger está jugando lastrado por una lesión en el tobillo y «Huertas anda fastidiado», según el propio entrenador. «Pero a este nivel competitivo todos los equipos tienen problemas y el CSKA seguramente también los tendrá. Si están en la pista, están para jugar», zanja el técnico baskonista, que igualmente tiene novedades positivas.

Recupera a Patricio Garino, que solo ha podido disputar cuatro compromisos continentales y ha estado parado mes y medio por una fractura de mandíbula que en su retorno le obligará a competir con protección. «Limitado por el tiempo de baja y la máscara, pero está para ayudar. No espero de él que sea un referente anotador ni que marque diferencias, simplemente necesitamos a todos, que nos ayude como cualquiera de sus compañeros», asegura Pedro Martínez, que también espera poder contar con Ilimane Diop. El pívot senegalés también ha estado seis semanas en el dique seco -fractura en un dedo- y ya tiene el alta médica, pero está a la espera de que la Euroliga autorice la férula de protección en un encuentro oficial.

Cinco entre los mejores

«Su vuelta nos permitirá no ser tan extremadamente cuidadosos en el tema de las faltas personales. Ojalá la inclusión de Garino y Diop nos permita jugar un poco más físico, un poquito más al límite de la falta, preocupándonos menos por la suma de faltas porque tenemos dos efectivos más. Yo con eso, que no es poco, me doy por satisfecho», se felicita el preparador catalán.

Cualquier refuerzo será bienvenido para intentar frenar al líder de la Euroliga, el CSKA de los De Colo (20,4 de valoración), Hines (15,4), Clyburn (14,3), Higgins (13,6) o Sergio Rodríguez (13,1). Cinco jugadores por encima de los 13 de valoración -en el Baskonia solo los supera Tornike Shengelia (18,3)-, los cinco entre los veinte mejores de la competición continental en este apartado cuando solo hay tres equipos que meten dos piezas en esta lista (Fenerbahce, Anadolu Efes y Maccabi).

Un indicativo de lo que es el conjunto de Itoudis, «un rival muy ‘top’», en palabras de Pedro Martínez, que no se fija en nadie en especial cuando enfrente hay un plantel tan potente en todas sus posiciones. «Hemos de ver al CSKA en su conjunto, un equipo que lleva mucho tiempo jugando juntos, con el mismo entrenador... Tienen una forma de jugar que a mí es la que me gusta, con una sencillez de conceptos muy buena. Con jugadores pequeños muy generadores y difíciles de defender, pero tiene otros perfectos para recibir y tirar, corre muy bien, rebotea muy bien... No van líderes solo por el talento, sino porque también hacen las cosas muy bien», reflexiona el técnico del Baskonia.

«Para nosotros es un gran reto demostrar qué somos capaces contra, si no el mejor, uno de los mejores equipos de Europa», precisa el entrenador catalán, que no ha preparado «nada especial» en defensa para la ocasión de esta noche en el Buesa Arena. Prefiere centrarse en las virtudes propias. «Hay que hacer las cosas al cien por cien, independientemente del rival», concluye.