Baskonia Timma antepone su paternidad a los partidos de la selección de Letonia Janis y Sana Timma. / Instagram El alero letón causa baja en los partidos de clasificación de cara al Mundial de China cuidar de su primer hijo Kristians SERGIO EGUÍA Jueves, 28 junio 2018, 02:28

Los deportistas juegan un papel destacado a la hora de normalizar derechos que no siempre resultan tan obvios. Janis Timma no estará con su selección esta tarde, cuando arranca la tercera ventana de selecciones, dentro de la clasificación para el Mundial de China 2019. Y eso que Letonia tiene que ganar por lo menos uno de los dos encuentros que disputará hasta el próximo domingo si no quiere verse fuera de la cita. El de esta tarde con Suecia en Estocolmo es clave. Sin embargo, hay algo más urgente e importante. El alero azulgrana y su mujer, Sana, fueron padres por primera vez el pasado lunes.

Así que el jugador, para cuidar a su hijo Kristians, no se concentrará con el combinado de Arnis Vecvagars. Deberán bastarse el exbaskonista Davis Bertans -al que los Spurs han colocado en tanteo por si quisiera regresar a Europa, algo que el deportista no descarta-; su hermano Dairis; el veterano Janis Blums o la perla del Barcelona cedida al Fuenlabrada, Rolands Smits.

El resto de internacionales del Baskonia sí están concentrados con sus respectivas selecciones. Luca Vildoza y Patricio Garino se encuentran en Argentina, junto a Luis Scola, donde se miden a Panamá, antes de pasar a Montevideo para medirse con Uruguay, con la que no estará Jayson Granger (de vacaciones en Londres) y que según la prensa charrúa se someterá a un tratamiento de plaquetas en su maltrecho tobillo izquierdo.

Por su parte, Marcelo Huertas se encuentra en Caracas con Brasil. Mañana testarán sus fuerzas con Venezuela. Tornike Shengelia llegó ayer a Tiblisi para enfrentarse a Serbia y Johannes Voigtmann,convocado con Alemania, recibe a Austria. Poirier ha viajado con Francia.

España, que no cuenta con ningún jugador del Kirolbet es sus filas, buscará el pleno de victorias en su grupo comenzado esta tarde en Liubliana contra Eslovenia -sin Doncic, ni Dragic pero con el exbakonista Blazic a gran nivel- y terminando el domingo, en Málaga, con Bielorrusia.

El debut de Agustí Julve

En otro orden de cosas, el Montakit Fuenlabrada anunció ayer que Agustí Julbe, segundo de Perasovic en el Baskonia y el Anadolu, será su entrenador la próxima campaña. Los madrileños, equipo revelación la pasada campaña, confían al barcelonés su primer banquillo ACB, tras la salida del Néstor 'Che' García.

También el Manresa despejó la duda de quién sustituye a Diego Ocampo. Será Joan Peñarroya, que regresa a la que fuera su casa y donde sigue siendo el máximo anotador. Atrás quedan los 8 años en Andorra, el último con sobresaliente resultado y un vibrante 'play off' de cuartos contra el Barcelona de Pesic. El vitoriano Ibon Navarro toma las riendas del Morabanc, mientras Javier Juárez hereda la pizarra del que el alavés deja huérfana en Murcia.

Parece que los equipos se han conjurado para cerrar las parcelas técnicas antes de que llegue julio. El GBC presentó el lunes a Sergio Valdeolmillos. Porfirio Fisac pasa de La Concha al Pilar. Txus Vidorreta vuela a Tenerife desde Valencia, donde aterriza Jaume Ponsarnau. Luis Casimiro en Málaga, que no descarta pujar por Granger si se desvinculara del Baskonia y Estudiantes apuesta por Josep Maria Berrocal.

También entre los clubes de Euroliga se ha terminado el baile. Presentado David Blatt en Olympiacos, Jasikevicius -que, precisamente, hace un año defendió la decisión de uno de sus jugadores de causar baja de un partido para asistir al nacimiento de su hijo- sigue en Kaunas.