Toca vengar la derrota de la Copa Patricio Garino deja una bandeja en el aro del Barcelona durante un partido europeo / Euroleague El Baskonia inicia hoy un trepidante 'play off' de semifinales contra el Barça, al mejor de cinco partidos

«Estoy muy contento con mis jugadores y ahora pelearemos por ganar la Liga Endesa». Es la frase con la que Svetislav Pesic resumió lo que sentía nada más terminar la Copa de Gran Canaria el pasado febrero. «Hay que olvidar todo lo que ha pasado, mirar hacia adelante y ganar el trofeo». Esta otra es de Ante Tomic. La pronunció justo después de apear al Baskonia en los cuartos de aquella misma competición. Aquel día, en el Gran Canaria Arena, algo se rompió en el interior de los jugadores de Pedro Martínez. «Fue un punto de inflexión. Salimos muy tocados de aquel choque», relató Patricio Garino semanas más tarde, cuando el Kirolbet acumulaba 11 victorias consecutivas en Euroliga y ACB, todo lo disputado después de aquel doloroso 94-90.

Fue el fin de la inocencia. El momento en el que los azulgrana comprendieron que tienen capacidad para ser campeones, pero que el éxito pasa por dar su máximo. Ahora tienen la posibilidad de demostrarlo. «Tenemos ganas de probarnos, de demostrar si podemos ganar al Barcelona», reconoció Pedro Martínez después del entrenamiento del sábado. Ayer pulieron los últimos detalles y hoy (21 horas) toca saltar al Buesa Arena con instinto asesino. De las 19 'play off' que el Baskonia ha comenzado ganando, ha superado 15. Ese es el camino.

En frente, una incógnita. Como equipo, el Barcelona es imprevisible. Funciona al ritmo de las broncas Pesic y de la calidad de Ante Tomic. Luego si las musas sonríen ese día a Thomas Heurtel, su talento despeja el camino para triunfos notables. Si el galo se mete en el nubarrón de sus propias frustraciones y desaparece, la nada engulle al conjunto.

Lo increíble es que estamos antes una de las mejores plantillas de Europa, con uno de los mejores entrenadores del continente. Sus jugadores, cada uno de ellos, son capaces de ganar encuentros por sí solos. Lo demostró Heurtel en Vitoria, más variable que el tiempo en primavera. Petteri Koponen puede ser letal desde el perímetro. Qué contar de Adam Hanga, excapitán azulgrana, de Pau Ribas, otro fijo bajo la cúpula de Zurbano, de Juan Carlos Navarro, recuperado tras una lesión y que solo sale para ejecutar rivales si la cosa se complica.

Muy buenos interiores

Y lo mejor lo tiene en la pintura. La jerarquía de Ante Tomic y su habilidad para la continuación, la intensidad de Pierre Oriola (lesionado en cuartos, pero que se espera que reaparezca), la potencia del recién llegado Jalen Reynolds, Víctor Claver y la versatilidad de Adrien Moerman. Se tendrán que emplear a fondo Vincent Poirier, Johannes Voigtmann e Ilimane Diop. El capitán, Tornike Shengelia, llega con una fuerte contusión en las costillas y estará mermado. Volverá a ser imprescindible después de un cruce contra Unicaja en el que Martínez se permitió el lujo, ante la manifiesta superioridad de los suyos, de que 'Toko' descansara íntegros los diez minutos finales en ambos duelos.

En el partido de Copa -que bien podría haber ganado el Baskonia de no ser por algunas pérdidas no forzadas- el georgiano se fue a los 40 de valoración. Anotó 30 puntos. También brilló Rodrigue Beaubois, y lo está haciendo ahora el los 'play off' y Janis Timma aportó 17 tantos. Hasta se colgó del aro en un contraataque. Sería bueno ver al letón jugando de espaldas contra Hanga -por romper esquemas- y Rakim Sanders. El americano es un potente saltador, rebotea bien, pero mide 1,96.

La gran ventaja local, por la posible lesión de Ribas, está en el perímetro. Matt Janning puede desgastar mucho a Koponen y ni el finés, ni Edwin Jackson son defensores como para frenar a Beaubois. Además, la pareja de bases azulgrana está de dulce y Martínez estrena un 'fichaje' llegado directamente de la enfermería: Jayson Granger