VENTAJA DE LOS EUROPEOS

Llega la Copa en un momento en el que las costuras de la ACB están a punto de estallar. Diferentes son los motivos, el principal es que los clubes que la conforman no tienen los mismos intereses como ocurría años atrás. La pujanza de la Euroliga ha hecho que los más fuertes apuesten por Europa en perjuicio de la nacional. En un plazo no lejano se producirá el reventón.

El evento estrella de ACB se ha visto amenazado por la anunciada huelga de jugadores. Premisa puntual: el sindicalismo como modelo socio-económico está de capa caída, la sociedad ha mutado a formas donde el individuo es responsable de su vida y por desgracia el divide y vencerás está en el ADN de la sociedad actual. El sindicato de jugadores concebido como lo está, sin cuotas de pago por parte de los miembros y subsistiendo de la subvención que la propia patronal abona, es tal contradicción que deja sin argumentos a los jugadores. Por otra parte, si la asociación defiende a los jugadores españoles y busca su proteccionismo a través de los cupos, cómo va a pedir cualquier colaboración a la mayoría de los jugadores ACB que son extranjeros. Planteamiento, el de la huelga, fue estrafalario.

Me apresuro a decir que los equipos que juegan en Europa tienen una gran ventaja sobre el resto, no solo porque sus plantillas son mejores, sino porque se presentan con el mismo nivel de cansancio y preparación que el resto, cosa que en la temporada regular no es lo común. El primer día, el asunto debutó con un Valencia-Tenerife. Los tinerfeños viven años de tranquilidad en la zona alta en la liga regular, empezaron dubitativos, una vez más se demuestra que no cualquiera vale para entrenar en la ACB, corrigieron el error y de la mano de Katsikaris han crecido. Con ellos juega el polaco Ponitka, una de las grandes revelaciones de la liga, 15 puntos y 20 de valoración en la temporada le acreditan. Notarán mucho la falta de San Miguel, su eterno base. Valencia es superior, a pesar de sus lesiones, la plantilla muestra gran solidez y ha aparecido un Abalde nuevo capaz de jugar de base, quizás estemos ante un heredero de las estrellas pasadas. Ganará Valencia.

El que pase de la eliminatoria Madrid-Málaga será un serio aspirante al título. Dos estilos diferentes, la vocación ofensiva frente a la defensiva, los malagueños a intentar que los blancos no anoten más de 80 puntos y estos tendrán un partido incómodo. El porcentaje de acierto en el tiro exterior decidirá el vencedor, favorito el Madrid.

La llegada de Pesic al banquillo de los barcelonistas trastoca cualquier pronóstico, su pasión por el juego y las consignas recibidas por la plantilla les hace peligrosos. Inician la remontada del año frente al Baskonia, seguro que los catalanes no han olvidado la humillación que sufrieron hace unos días en el Buesa. Partido bronco, sin pronóstico, recuerden que al Baskonia le falta un jugador decisivo. Granger, Shengelia y Beaubois son las únicas garantías ofensivas.

Canarias debe ganar a Fuenlabrada, por anfitrion y por plantilla, y, sin embargo, no me atrevo con este pronóstico. Otra sorpresa de la ACB ha sido la incorporación a los banquillos de un tipo de entrenador de otra escuela. Nestor García, argentino y trotamundos, curtido en toda clase de competiciones está dando una lección de baloncesto práctico. Tiene tres jugadores Popovic, Cruz y Eyenga que sustentan las responsabilidades ofensivas. Néstor dirige como los entrenadores de la vieja escuela, no contempla el juego, participa en él.

Todo desemboca en unas semifinales que deben jugar Valencia frente al Madrid y Canarias ante el Baskonia. Con la misma seguridad que escribo el pronóstico aseguro que no se va a cumplir.