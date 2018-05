Josean Querejeta Querejeta: «Vitoria vivirá una Final Four de una intensidad imposible en las grandes ciudades» Josean Querejeta posa junto al escudo del Baskonia en el Buesa Arena, que acogerá en mayo de 2019 la Final Four. / FOTOGRAFÍAS: BLANCA CASTILLO El presidente de Saski Baskonia ve en la designación como sede una oportunidad «para demostrar al mundo todo lo bueno que tenemos» CARLOS PÉREZ DE ARRILUCEA VITORIA. Lunes, 21 mayo 2018, 02:00

A Josean Querejeta se le nota en forma. No disimula la satisfacción que le transmite la reciente designación de Vitoria como sede de la Final Four de 2019. Pocos objetivos ha buscado el presidente azulgrana con tanto ahínco. Cuestión de insistencia y perseverancia, señas del ADN baskonista.

En la conversación también traslada la sensación de que en su cabeza está perfectamente perfilado el plan para desarrollar el torneo que irrumpirá en el Buesa Arena en el segundo o tercer fin de semana de mayo del próximo año. «Vitoria vivirá una Final Four de una intensidad imposible en las grandes ciudades».

-Final Four concedida a Vitoria. ¿Es como ganar un título?

-Sí. Es algo muy importante para todos. No solo para el club, que llevaba persiguiendo esta Final Four desde hace años. También para nuestros aficionados, Vitoria, nuestro territorio y ¿por qué no decirlo?, nuestro país. Es un evento en el que no solo va a participar nuestra ciudad sino también las que están alrededor para poder dar cabida a tanta gente. Es el acontecimiento baloncestístico más importante de Europa y uno de los que más repercusión tiene en el deporte en general.

-¿Pensó alguna vez que nunca llegaría?

-No. Estaba convencido de que iba a ocurrir tarde o temprano. En un momento determinado la Euroliga decidió que la Final Four se jugase en las capitales más importantes de Europa, porque eso le daba un eco sin precedentes a la competición. Ha pasado por Moscú, París, Estambul, Praga, Madrid, Barcelona, etc. Pero en algún momento sabíamos que íbamos a tener nuestra oportunidad. Vitoria tiene un tamaño menor, pero también es cierto que vamos a organizar un evento que la ciudad lo va a vivir con una intensidad que es imposible en estas grandes ciudades y donde los aficionados van a poder disfrutar porque el ambiente va a ser absolutamente espectacular.

-¿Cuándo detecta cierto cambio en la línea habitual de la Euroliga?

-No ha sido tanto un cambio sino más bien el hecho de que siempre hemos estado ahí. Imperaba la línea de apostar por grandes ciudades, aunque siempre estuve convencido de que más tarde o más temprano nos iba a tocar. Yo siempre estuve muy pendiente, insistiendo con Jordi (Bertomeu) sobre nuestra candidatura, aunque tampoco de una forma exagerada porque no hacía falta. En cualquier caso, siempre reiteramos que como ciudad, la trayectoria de nuestro equipo y de nuestra afición tenía que llegar.

Mejoras en el Buesa Arena

-¿Era el año deseado?

-No esperaba que fuera tan pronto, quizás un poco más tarde, a partir del 2020. No obstante, cuanto antes mucho mejor. Por otro lado, es importante agradecer la respuesta rápida de todas las instituciones, tanto del Ayuntamiento, el Gobierno vasco y, especialmente, de la Diputación.

-Moscú parecía apuntar a ser la gran candidata para albergar la Final Four la próxima temporada.

-Se había hablado de Moscú, es cierto, pero también de París. Sin embargo, creo que nosotros estábamos situados ahí y que teníamos las mismas posibilidades que otras ciudades.

-Dice Jordi Bertomeu que habrá que hacer un gran esfuerzo de imaginación para presentar una oferta atractiva al aficionado. ¿Qué Final Four vitoriana imagina Josean Querejeta?

-En primer lugar, vamos a tener que remodelar y acondicionar aspectos del pabellón. Hay que acondicionar las salas VIP que tenemos, los vestuarios... Vamos a poner una línea LED que ahora no tenemos y cambiar la iluminación. Eso, lógicamente, lo haremos desde el club. Estos pabellones de grandes dimensiones requieren inversiones de vez en cuando que mejoren o adecúen su situación de cara al futuro. Luego, vamos a presentar toda una serie de iniciativas que queremos que se desarrollen a lo largo de todo el año y también en las jornadas de la Final Four. Tenemos ya un esquema muy claro de las cosas que queremos hacer.

-El tema de la escasa capacidad hotelera de Álava, ¿no le sonó siempre un poco a excusa?

-La capacidad hotelera de Vitoria es la que es, pero también está en un punto geográfico alrededor del cual hay ciudades cercanas a menos de una hora como Bilbao, Donosti, Pamplona o Burgos. Todas cubren el déficit hotelero que podamos tener. No me parece que sea un problema. Además, aunque el centro neurálgico sea Vitoria, es evidente que queremos que sea una fiesta de todo Euskadi.

-Pero el epicentro está claro.

-Sí. Creo que será un momento clave para poder explotar todas aquellas cosas importantes y buenas que tenemos y que podemos trasladar al exterior. Tanto Vitoria, Álava, la Rioja Alavesa y todo nuestro entorno se va a ver beneficiado por la Final Four y eso es algo que tenemos que explotar.

-A pie de calle, ¿cómo ha notado el sentir del aficionado tras la concesión de la Final Four?

-Ha despertado muchísima ilusión. Creo que he recibido más mensajes ahora que si hubiéramos ganado un título. Tenemos un territorio que, a veces, tiene ciertos complejos y no somos capaces de poder mostrar todas las capacidades que tenemos. Esta Final Four puede permitir mostrar al mundo todo lo bueno que tenemos, que de una vez por todas demostremos que somos un territorio con un talento y una capacidad muy importantes.

Plantilla «muy competitiva»

-De todas esas personas que le han remitido mensajes de felicitación, ¿cuántos le han dicho 'ahora habrá que ganar la Final Four'?

-Siempre hay alguno (sonríe). Trasladar la responsabilidad a otros es lo más fácil. Ahora, en lo que debemos estar pensando es en lo que tenemos delante, que son los 'play off' de la Liga ACB. Es cierto que el año que viene vamos a estar en condiciones de dar un pasito más en la mejora de nuestro equipo, pero ahora es crucial terminar de la mejor forma posible esta temporada, en la que aspiramos a lo máximo. A partir de ahí, veremos qué posibilidades hay y qué podemos hacer para aspirar a tener una plantilla muy competitiva.

-¿Ese pasito más al que se refiere tiene que ver con la capacidad presupuestaria?

-Claro. Nuestro presupuesto va a crecer la campaña que viene, solamente ya con la incorporación de un patrocinador principal que en los dos últimos años no hemos tenido. Eso nos va a dar una mayor posibilidad económica.

-¿Nota la presión cuando la gente habla de construir un equipazo?

-No. Entiendo que la gente lo que hace es transmitir su ilusión. Soy consciente de que lo más fácil es transmitir la ilusión y lo más difícil es luego hacer las cosas realidad. Y esto último siempre nos corresponde a nosotros.

-Imagine. Final Four en Vitoria, la gana el Baskonia...

-¿Me quieres retirar?

-Para nada, pero...

-En esas cosas no tengo tiempo para pensar. Sigo teniendo muchísima ilusión por los proyectos que tenemos. Es lógico que este tipo de cosas como la concesión de una Final Four te dan más gasolina para seguir trabajando. Para mí, lo más importante es estar pensando siempre en proyectos nuevos y, sobre todo, en intentar que crezcan las posibilidades tanto del Baskonia como del Alavés.