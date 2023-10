Peñarroya, molesto con la mesa arbitral. «Es la primera vez que veo una técnica así»

Un par de decisiones controvertidas de los árbitros le han puesto picante al Covirán Granada-Baskonia. Moneke celebró con su habitual gestualidad el 38-55 (minuto 25) y los árbitros lo interpretaron como un aspaviento despectivo hacia la grada. A la técnica, le siguió una antideportiva a Rogkavopoulos y una técnica a Joan Peñarroya que permitió a los locales acercarse en el marcador.

«A mí tampoco me ha quedado claro», ha respondido el técnico a la pregunta de por qué había sido castigado por los árbitros. Después de un largo suspiro, el entrenador catalán ha narrado su versión. «Ha sido por una reacción en la que doy un golpecito a la última parte de la valla. La comisaria se lo dice al árbitro y reglamentariamente es técnica», ha relatado inicialmente. Tras una pausa para morderse la lengua, ha proseguido.

«Es la primera vez que la veo. Veo muchos entrenadores que se giran y hacen cosas... Pero bien pitada por la comisaria. Espero que lo haga siempre, como lo he dicho, y con el equipo local también, que para eso estamos», ha apostillado el entrenador de Terrassa. La siguiente pregunta fue sobre la técnica a Moneke. «No he visto el gesto. Si ha hecho un gesto contra la grada, está bien pitada. Pero me dicen que no», ha señalado antes de defender a su jugador, MVP del partido con 26 puntos y 11 rebotes. «Todos queremos show, queremos ambiente y queremos un tío de ese dinamismo».

Peñarroya destacó la «energía» del nigeriano «para jugar viernes- domingo con viaje de por medio». «Eso para muchos del equipo es una situación nueva a la que nos tenemos que adaptar rápido», puntualizaba el técnico, «contento por la victoria». «Sin estar excelentes, hemos controlado el choque hasta el momento malo nuestro, con las técnicas y antideportivas», valoraba.

«A partir de ahí, es importante haber encontrado más juego colectivo y mostrar tranquilidad cuando se ponía la cosa fea. Las seis asistencias de Codi, hemos encontrado a Khalifa, que tendríamos que haberle encontrado en algún momento más... es positivo que, en un ambiente en contra, hemos estado sólidos y no ha peligrado el partido en ningún momento», ha analizado. El próximo partido del Baskonia llegará el jueves en Berlín ante el Alba del cántabro Israel González.