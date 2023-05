La amarga despedida de Venecia de Granger: 30 puntos y sin oferta de renovación

Iván Benito Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Jayson Granger no seguirá la próxima temporada en el Reyer Venezia. Eliminados el pasado sábado del play off de la Liga italiana, el base uruguayo tenía la esperanza de renovar pero el club italiano le ha comunicado que no cuenta con sus servicios. «Me hubiese gustado mucho pasar otro año con todos vosotros pero al final no ha sido mi decisión», escribió ayer el charrúa en su cuenta de Instagram para referirse a los aficionados transalpinos.

El que fuera capitán del Baskonia la pasada temporada firmó por el club italiano el pasado verano y ha promediado 10.5 puntos y 4.1 asistencias entre la Lega italiana y la Eurocup. Además, en el partido definitivo del play off doméstico ante el Dinamo de Sassari, Granger anotó 30 puntos. «Estoy seguro de haber dado lo mejor de mí en todos los partidos de esta temporada sin haberme perdido ni uno solo, incluso estando lesionado», prosiguió en su publicación. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jayson Granger (@jgranger11) El exjugador azulgrana ha estado a las órdenes de Neven Spahija, el que fuera su entrenador en su segunda etapa en Vitoria tras relevar a Dusko Ivanovic. En Venecia, el técnico croata llegó a principios de febrero, corrigió el rumbo del equipo y selló una renovación multianual. Noticia Relacionada Ex del Baskonia Spahija firma una renovación multianual con el Reyer Venezia Iván Benito Granger, por su parte, deberá buscar otro destino. Ha sido un placer haber podido jugar en el Palasport y haber podido formar parte del Reyer Venezia. Muchas gracias a los aficionados por todo su amor. ¡Nos vemos!», se despidió. El charrúa cumple 34 años en septiembre y 17 temporadas como profesional. Sus buenos números en Italia, su condición de cupo nacional y la preferencia propia y familiar de vivir en España a buen seguro que suscitarán el interés de varios equipos de la ACB.