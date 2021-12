«Tenemos que aprender a jugar bien al baloncesto durante mucho tiempo»

Aliviado pero serio. Neven Spahija ha insitido en que ganar en Sevilla no era fácil. «No son el Barcelona ni el Efes, pero el Betis juega muy bien». Felicitó a su equipo por la victoria y la reacción tras una nefasta doble jornada de Euroliga pero tampoco se escusó en el cansancio como motivo de que su equipo estuviera a punto de dilpaidar una ventaja de 20 puntos. «Nos ha faltado disciplina de juego, se ponen nerviosos y no hacen cosas buenas».

Hubo dos partes bien diferenciadas y el croata prefiere quedarse con la primera. «Hemos jugado mucho mucho mejor los primeros veinte minutos y no hemos podido aguantarlo. Hay que vaprender como jugar bien al baloncesto durante mucho tiempo». Spahija puso el ejemplo de las asistencias. 13 en los primeros veinte minutos. 5 en los restantes. «Un equipo serio no puede bajar tanto en poco tiempo aunque sabía que el Betis no nos iba a dejar ganar por muchos puntos».

A su juicio, «el banquillo ha ayudado mucho». Arturs Kurucs ha acabado con un +18 en el más menos. «Esto me gusta pero queremos más de los jugadores principales». De los Granger, Giedraitis, o Enoch, que ayer no tuvo un buen partido. Aunque insistió en felicitar al equipo y tratar de descansar después de una jornada muy larga alterada por el positivo de un miembro de su cuerpo técnico.