Con un ojo arriba y el otro abajo

Cabría el símil de encarar la recta de tribunas en una buena posición si se tratase de una carrera en el hipódromo. El Baskonia que no hace tanto farfullaba entre dientes la posibilidad auténtica de quedar al margen de las eliminatorias por el título se ha garantizado el acceso a los play off de la ACB con dos partidos de antelación. Lógico, pensaría su masa social durante otras temporadas más acordes a la normalidad. No en esta campaña de decepciones superpuestas que viene invirtiendo la tendencia derrotista desde el paréntesis de febrero por la lacerante incomparecencia a la Copa.

De aquel fiasco -la pira al torneo del k.o.- regresó el equipo vitoriano con la mente más fresca y las ideas claras. El balance de 7-3 desde entonces se muestra como la consecuencia de una mejora en el nivel de juego, tan necesaria después de meses tumultuosos. Tal es la rehabilitación azulgrana que aquel conjunto temeroso ante la perspectiva de sellar un curso muy deficiente pugna hoy por seguir avanzando en la tabla clasificatoria.

Con la noche ya bien cerrada en San Cristóbal de La Laguna sabremos si los acólitos de Neven Spahija -su mano se nota en la soltura de los nudos ofensivos que tenían al grupo agarrotado- se incorporan hasta el quinto puesto. Para lograrlo no sólo deberá imponerse al cuadro insular. Necesita una renta favorable de siete puntos que invalide el 65-71 de la primera vuelta en el Fernando Buesa Arena.

Así que el Baskonia de estos dos últimos compromisos -concluirá la fase regular el sábado con la visita del Joventut- mira con un ojo hacia arriba y el otro para abajo. Se entiende con el fin de mantener, en el peor de los casos, el sexto lugar del acoso manresano para eludir un duelo en primera ronda contra el Madrid. De lograrlo, las opciones se reducen al propio rival canario, el del Bagès o el Valencia en cuartos.

Equipo al alza

Hoy, enfrente, un adversario todavía con la resaca alegre que procura la consecución el pasado fin de semana en Bilbao del tercer título continental. Un oponente bien armado bajo la guía espiritual de los veteranos y admirables Huertas y Shermadini, autores intelectuales de una sociedad ilimitada. Y con Txus Vidorreta al mando de una pizarra siempre juguetona y especialmente cuando mide sus fuerzas con las del Baskonia.

No caben dudas acerca del poderío tinerfeño, pero el bloque vitoriano de un tiempo a esta parte también enseña que el resto ha de preocuparse de él. Llega a la semana última de la fase regular con una terna de hombres a la vanguardia (Baldwin, el multiusos Fontecchio y Peters) más el crecimiento de Enoch.

En esta época que santifica la defensa sobre todo, el equipo alavés mejora de adelante hacia atrás. Con el técnico croata se ha liberado el grupo de tensiones y acartonamientos para facturar un baloncesto fluido, de circulación mucho más veloz entre unas manos y otras, con ritmo y el recuerdo siempre grato de las transiciones. Y según la teoría de la retroalimentación, ese entusiasmo también empapa la necesidad ineludible de contener las embestidas rivales.