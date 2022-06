El baloncesto panorámico de Peñarroya

No resulta sencillo catalogar a Joan Peñarroya en una corriente baloncestística definida. En Burgos, había veces que a los pívots no les daba tiempo a colocarse bajo el aro para tratar de coger el rebote. En Valencia, los hombres altos iniciaban los ataques. «Principalmente tiene muy claro cómo quiere defender. Intenso y agresivo. Luego le gusta jugar rápido, a posesiones cortas pero es capaz de adaptarse a los jugadores que tenga», sostiene Román Montañez, que le conoce desde hace más de tres décadas cuando le subían a entrenar con el primer equipo del Manresa.

En la comarca Bagés, el nuevo entrenador del Baskonia es una institución. Jugador en tres etapas distintas, fue capitán del TDK y levantó la Copa de 1996. Estaba en León durante la Liga del 98, pero su camiseta ya colgaba del techo del Nou Congost. Dorsal 9, emblema de los insaciables. Compañeros de vestuario siempre vieron en aquel escolta que no llegaba a hacer un mate el retrato adelantado de un futuro técnico. Mucho más que él. «No tenía claro si me gustaría», reconoció tras su debut en la ACB. Tres años después de su retirada. le convenció el presidente del Olesa para que llevara a su equipo de liga EBA y quedó campeón en el primer año. Desde entonces, 2006, no ha parado.

16 años ininterrumpidos engordan un currículum que nunca ha necesitado usar. Desde la Catalunya central, pasando por pequeñas ciudades como Andorra, Manresa y Burgos, hasta llegar a Valencia y Vitoria. La oportunidad del Baskonia y su debut en Euroliga no pilla por sorpresa a Montañez, el director deportivo que le sentó en el banquillo del Congost. «Se siente preparado. Sube el nivel de la competición pero también de los jugadores que tiene a su disposición. Lo primero que va a hacer es ganarse su confianza para poder exprimirlos al máximo».

El hecho de haber sido jugador y haber pasado por todas las categorías del baloncesto nacional ha profundizado una personalidad «cercana, divertida y empática» con la que promulga un baloncesto panorámico desde la pista al exterior. «Sabe diferenciar muy bien lo que es el jugador sobre la cancha y la persona fuera de ella. Se preocupa mucho por los problemas personales y siempre echa una mano. Le gusta que la gente esté relajada, salga de la rutina de los entrenamientos y le vean como uno más. Nos lleva a tomar algo, cuenta cuatro anécdotas, chistes y da un buen rollo que luego se nota en la cancha».

En Burgos se hicieron populares sus barbacoas. «Aquí no hacía grupos, hacía piñas. Les mandaba a por hielos e iban todos en bloque», relata Félix Sancho, presidente y máximo accionista del San Pablo Burgos. «Sabe lo que quieren los jugadores y se lo da. Es como el típico profesor enrollado y que explicaba bien, que te gustaba estar en sus clases y que cuando alguno le incomodaba, él la devolvía por dos para no perder la armonía. Cuando toca cachondeo, todos de risas, y cuando toca trabajar, a currar. Por eso la gente le sigue y le compra el discurso muy rápido».

Peñarroya instauró en la ciudad castellana la tradición de rapar a los debutantes. Se le volvió en contra en la burbuja de Valencia, cuando sus jugadores decidieron hacerle llegar por sobre una donación capilar de uno de las decenas de jóvenes a los que ha hecho estrenarse en la ACB. También demostró que en eso de celebrar, en lo que Jasikevicius se considera el mejor, el catalán puede sentarse en su misma mesa.

Capacidad de reacción

Como jugador, recibió influencias de técnicos como Pedro Martínez, Salva Maldonado o Xavi Pascual, pero siempre ha mantenido una identidad propia. «Hay entrenadores muy maniáticos, que no se salen de su libreto. Joan es todo lo contrario, sale con una idea pero si el partido se pone difícil, cambia cinco cosas hasta que da con la tecla», asegura Sancho.

A su cargo tuvo durante dos soberbias temporadas a un técnico de combustión rápida, al que le cautivan los equipos fieros y combativos, en la misma línea que el club. Por ello, Montañez cree que tendrá un buen encaje con Baldwin si el base decide renovar. «Le va a saber gestionar igual que a todos los demás. Siempre logra enfocar el ego de cada jugador hacia el beneficio del equipo». Le cuesta más trabajo serenarse ante la labor arbitral. «A lo mejor es un aspecto en el que está intentando hacerlo de otra manera. Pero a él le gusta llevar las protestas porque cree que puede gestionarlas bien. No creo que recibir técnicas le preocupe siempre que los jugadores no pierdan la concentración».

Tras ocho años en Andorra en los que condujo al equipo desde LEB Plata a la Eurocup, uno en Manresa, dónde le devolvió a los play offs de la ACB veinte años después, en Burgos firmó su mejor obra. Semifinales de liga, cuartos de Copa, dos Champions y una Intercontinental. «Siempre me decía antes de las finales: tranquilo presi que vamos a ganar. Y tres de tres», responde Sancho sobre si la presión le puede afectar.

Su Valencia Basket acabó hincando la rodilla en los partidos más decisivos, pero Montañez le quita responsabilidad. «Seguramente la exigencia suya ante tantas lesiones era tener algún recurso más a nivel de jugadores que el club no le trajo. Él no ha tenido a la plantilla completa ninguna semana de competición así que es difícil marcar una progresión que le hubiera llevado a competir mejor en los momentos importantes».

Sancho desgrana como gestionaba las derrotas. «De puertas para fuera y con los jugadores mantiene la calma. Luego al club siempre nos apretaba. Más al director deportivo que a mi. Es más listo que el copón también para eso. Sabe cuando tiene que pedir y cuando tiene que aflojar. Pero Joan va a exigir mucho». El dirigente considera que a Peñarroya le gusta tener «un grado importante» en la confección de las plantillas. «Sabe a qué jugadores les puede sacar mucho partido». Reconoce que también «tiene sus cosillas», que prefiere no desarrollar, pero le califica como «uno de los mejores entrenadores de la ACB si no el mejor». «Saca el mejor rendimiento de la plantilla tanto económicamente como deportivamente «. Para acabar, deja una recomendación a modo de autocrítica. «Si se le aguanta, va a dar un plus para llegar a ganar algo. Con los entrenadores hay que tener toda la paciencia que yo no he tenido este año».