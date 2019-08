El Baskonia se abona al domingo en 25 de las 34 jornadas ACB Los de Perasovic jugaran seis veces en sábado, dos en viernes y una en jueves. 14 partidos son a las 20 horas o más tarde SERGIO EGUÍA Viernes, 16 agosto 2019, 13:50

La ACB imita por fin a la Euroliga y publica el calendario completo de la competición -horarios incluidos- un mes antes de que comience la liga. El Baskonia lo hará el viernes 27 de septiembre, en el Buesa (19.30 horas) contra el Estudiantes. Eso era conocido.

Lo que no se sabía es que en 25 de las 34 jornadas disputará sus duelos domésticos en domingo. De hecho, en lo que resta de año natural, únicamente hay dos encuentros en sábado, el 30 de noviembre, a las 20.30 horas en Andorra la Vella, y el 28 de diciembre en Zaragoza (20.30 horas) para ver si seborra la inocentada del último play off. Mejor no recordarlo.

Obviando el inicio en viernes, todo lo que juegue en 2019 en ACB será en domingo. Y una única vez por la mañana, en la octava jornada, el 10 de noviembre que visita al Santiago de Compostela para medirse al Obradoiro a las 12.30 horas.

Enero empieza por la mañana

Contando toda la primera vuelta (con dos partidos ya en enero) hay otras dos jornadas matinales, precisamente las dos últimas, la 16 y la 17, que serán a las 12.30 y las 13 horas, en el Buesa contra el Manresa de Pedro Martínez y en Gran Canaria respectivamente.

Puesto a fijarse en las horas, llama a atención las 14 ocasiones en las que los azulgranas saltarán a la cancha a las 20 horas o más tarde. Solo uno es las 21.30, el viernes 8 de mayo, en la anteúltima jornada contra el Barcelona, en el Buesa Arena.

En esa segunda vuelta, cuatro encuentros cen en sábado, uno en jueves y otro, el del Barcelona, en viernes. El resto, como no, en domingo, y solo uno de ellos por la mañana. Será el 26 de abril, para recibir al Murcia en Zurbano.