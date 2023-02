El Baskonia se abraza a la artillería

Han pasado muchos años desde que un grupo de presidentes de clubes se aliaron para independizarse de la institucional Federación Española de Baloncesto. Comandados por Eduardo Portela, crearon la actual Liga ACB. Si hubiera que hacer una valoración del camino recorrido debe consensuarse que el éxito ha sido absoluto. La Copa es su mejor ejemplo.

La ampliación de contendientes a ocho fue la decisión que definitivamente catapultó el evento a lo que es hoy. Los medios de comunicación intuyeron que aquello tenia gancho y se volcaron como nunca lo habían hecho en nuestro deporte. Las consecuencias están a la vista. El festejo que se aproxima y que tendrá en Badalona su gran epicentro es como los Goya del baloncesto español. El sorteo marca un camino que augura dos grandes finales; en semis un cruce entre Madrid y Barcelona y el domingo, la final.

Joventut-Baskonia Baskonistas y verdinegros, pura esencia copera

Baskonia y Juventut son la más genuina representación de equipos coperos junto al olvidado Estudiantes. Ellos, sin la inyección del dinero del fútbol, han monopolizado las grandes gestas coperas, pero hoy no pueden considerarse favoritos por los avatares monetarios. Para que los jóvenes valoren alguna gesta copera de los vitorianos vale una anécdota: en una Copa que se ganó en Madrid en ningún momento de los tres partidos necesarios para salir campeones los nuestros dejaron de mandar en el marcador. ¡Para eso estaba Prigioni!

Volvamos al presente. El Juventut de hoy es un compendio de veteranos entre los que destaca la sabiduría de Ribas y el talento de Tomic. En su paso por Madrid y Barcelona, el pívot croata mostró cierta falta de carácter pero ahora da lecciones de baloncesto. Luego, están los jóvenes salidos de la única cantera española que prepara jugadores para la élite.

Si el Baskonia no fuera el equipo corajudo que se muestra día tras día, consideraría favorito a los verdinegros sólo por ser anfitrión. Pero si el plantel vitoriano mantiene el acierto exterior que generalmente muestra, sacará adelante los cuartos. La reciente victoria en Málaga tras una durísima prórroga es un plus de autoestima, siempre necesaria en estos encuentros.

Al equipo de Peñarroya se le presenta un partido de cuartos muy complicado. Jugar en una cancha como la de la Penya no es fácil. Los locales tienen conocimiento de lo que son estos acontecimientos. No es un anfitrión que le baste con recibir el evento para sentirse feliz. En lo deportivo, es un equipo bien armado y perfectamente entrenado por Carles Durán, un entrenador de la casa que domina a la perfección los valores de su equipo.

Los verdinegros puede que anden un poco cortos de físico, pero no de talento. Son un equipo cooperativa en el que no existe una estrella que pueda decantar el partido. El Baskonia tiene un ritmo de juego superior, más versatilidad ofensiva y mayor amenaza exterior. Ganará el partido si se juega a campo abierto, y , sobre todo, si el porcentaje de triples es el acostumbrado. Por lo visto en el reciente partido en Málaga, Heidegger es una pistola más que se apunta al triple. Las preferencias de Peñarroya son evidentes; sustituye a un director como Henry por un tirador, aunque también puede ocurrir que no hubiera más opciones en el mercado. Cuanto más alto sea el resultado mejor para el Baskonia. Tenemos asegurado un gran partido de cuartos.

Real Madrid-Valencia Basket La firmeza merengue contra el estado de gracia taronja

El baile copero arranca el jueves con dos quipos de Euroliga. El Madrid llega sin dudas, el cambio de entrenador no ha perturbado su rendimiento general. El relevo generacional lo va atravesando con tino. Llull es el último representante efectivo del pasado. Los fichajes están respondiendo, sobre todo Musa, que cubre muy dignamente la baja de Rudy, asunto harto difícil. El dineral del que disponen los grandes les permite equivocarse menos. Solo Sergio Rodriguez parece, hasta el momento, un poco descolgado.

Respecto al Valencia Basket, es una autentica gozada ver sus partidos europeos. Su tránsito por Euroliga, sin ser asiduo al torneo, es espectacular. También es cierto que la doble competición les pesa y la ACB se les atraganta. Ganará el Madrid, más por tradición que por otra cosa, y los valencianos seguirán su camino sin traumas. Si ganan, ya se sabe: crisis blanca.

Barcelona-Unicaja Personalidad cajista y cañonazos blaugranas

La jornada inaugural se cierra con el duelo entre Barcelona y Unicaja. Después de casi un lustro, los malagueños transmiten cierta personalidad propia gracias a la forma de concebir el juego Ibon Navarro. Siempre es una alegría cuando los equipos muestran la mano de su entrenador. Los andaluces muestran un baloncesto rápido, que no renuncia a primeras opciones. Les doy pocas opciones, porque les falta peso muscular. Valga como ejemplo la comparación física de dos jugadores: Brizuela y su talento frente a Satoransky, menos hábil pero un auténtico animal. La guerra a cañonazos de Jasikevicius será excesiva para un Unicaja que está en el camino de volver. Su afición malagueña, una de las más fieles, merece alegrías.

Lenovo Tenerife-Gran Canaria Un trío clásico tinerfeño frente a la batuta de Lakovic

Tocará derbi canario en cuartos. En el lado tinerfeño, Vidorreta sigue explotando con máximo rendimiento el juego del 2X2. Los miembros del trío formado por Huertas-Fitipaldo-Shermadini, se lo guisan y se lo comen, aunque no son solo eso. También defienden y, sobre todo, el entrenador bilbaíno es sabio en el 'tempo' del juego. Sus vecinos son más impredecibles, variados y grupales. Solo el argentino Nico Brussino tiene ofensivamente un rango superior al resto. Me gusta la sobriedad desde el banquillo de Jaka Lakovic, aquel gran base que destacó en el Panathinaikos y el Barcelona y que ya lleva un tiempo entrenando con éxito en Europa.