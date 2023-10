El Baskonia se adentra con lo justo en el OAKA

El baskonismo apeló ayer al refranero popular después de que Joan Peñarroya comunicara en sala de prensa el parte médico del equipo. «Khalifa y Chima siguen sin entrenar con el equipo y Rogkavopoulos y Dani Díez son bajas seguras para Atenas y Andorra», reveló el técnico azulgrana. A primera hora de la mañana, el entrenador aún confiaba en que el pívot senegalés pudiera viajar con «el tratamiento que se le está haciendo». Pero antes de despegar, el club comunicó que Diop se sumaba a la lista de ausencias para enfrentarse esta noche al Panathinaikos.

El club emitió un comunicado oficial a media mañana para informar de la situación de los lesionados. Rogkavopoulos no pudo completar el entrenamiento del miércoles y las pruebas médicas confirmaron «una lesión en el gemelo interno de la pierna derecha», informó el club. Queda pendiente de evolución pero su tiempo de baja será varias «semanas», según declaró Peñarroya. Por su parte, Dani Díez sufrió un golpe en el partido ante el Unicaja que ha derivado en una «lesión en el sóleo de la pierna derecha». Los dos trabajarán este fin de semana en su recuperación con los servicios médicos del club.

Sin canteranos

Khalifa Diop es el único que tiene opciones de jugar el domingo. El pívot senegalés lleva ya varias semanas con molestias en la espalda y no pudo jugar ni contra el Zalgiris ni el Unicaja. El club no descarta su presencia para jugar unos minutos en Andorra. Peñarroya no pudo completar la convocatoria con ningún canterano ya que los inscritos Ondrej Hanzlik y Pavel Savkov salieron cedidos en las últimas semanas, Pape Sow está lesionado y el único que podría ayudar a fortalecer el diezmando juego interior, Ousmane Ndiaye, continúa a buen ritmo su progresión en Palencia. Con lo que a la actitud estoica de Joan Peñarroya de entrenar con el 'run run' de un próximo despido se le suma el tratar de ganar un partido con tan solo nueve jugadores y uno de ellos, tocado.

Moneke no entrena con sus compañeros desde el pasado miércoles. El jueves, en su majestuoso partido ante el Zalgiris, se dio un fuerte golpe en la cadera que le mantiene alejado de la dinámica de grupo. Forzó el domingo para jugar casi 23 minutos y vuelve a ponerse a disposición para tratar de plantar cara al conjunto del trébol. En enero de 2022, el club azulgrana ya vivió una situación similar. Spahija no pudo contar con Peters, Costello, Sedekerskis y Kurucs y utilizó a Raieste de pívot en un partido decidido con derrota en la primera mitad. No es lo más recomendable para adentrarse en el OAKA, una guarida en la que el Baskonia solo ha ganado en 4 de sus 18 visitas pero logró dos de sus mayores hitos con los pases a la Final Four de 2006 y 2016.