Baskonia-Bayern, en directo

21:32 El triple de Bonga no toca ni aro, le cae directamente a las manos a Gilllespie, que anota. 44-32 21:32 Rokas dejando la bomba muy arriba... no quiere entrar la pelota 21:31 Buena defensa de Kotsar a Guillespie!! 21:31 Henry desde muy lejos... el triple no entra 21:31 Buena la defensa... forzando el error en el pase de Jaramaz 21:31 El tiro exterior de Wimberg sobre la bocina... no entra pero se quedan el rebote ofensivo

21:30 El gancho de Giedraitis... no entra

21:30 Atacando Cazoo Baskonia... 21:30ARRANCA LA SEGUNDA MITAD!!!!21:29 Todo listo en pista... 21:28 Reunidos los jugadores en torno a los banquillos...

21:27 Así fue la acción que puso fin a la primera mitad

21:27 A punto de reanudarse ya el encuentro en el pabellón gasteiztarra...

21:16 9 lleva Marinkovic, todos desde el perímetro. 21:16 10 puntos suma Henry, el mejor claramente en esta primera mitad. 21:16 Como se esperaba, Baskonia ha ido mejorando y creciendo en el partido, y con ello la renta en el marcador. Está jugando cómodo el equipo de Peñarroya, aunque debe ajustar pequeños detalles. 21:15BASKONIA 44 - 30 BAYERN

21:15 DESCANSO EN EL BUESA ARENA

21:15 Henry!!!! Vaya forma de penetrar a canasta!!!!! 21:15 Desde la grada se pide el triple... ataca Baskonia...

21:13 Quedan 4 segundos. Peñarroya para el partido para preparar la pizarra. 21:13 Está pidiendo antideportiva Henry... no están por la labor. 21:13 Cometen falta rápida sobre Henry. 21:13 Los últimos segundos son para Baskonia... 21:13 Giffey sumando dos más bajo aro. 42-30

21:12 Hommes lanzando de seis metros... al aro

21:12 Guillespie se quta de encima a Rokas y anota a placer. 42-28 21:12 Entramos en el último minuto del cuarto... 21:12 Juega la bola el Bayern... 21:10 42-26. Tiempo muerto del Bayerm. 21:10 Tercero que mete Vanja, y que pone la máxima para Baskonia.

21:10 Marinkovic on fire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tripleeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!

21:10 Falla también Winston en el intento de triple 21:10 Kotsar lanzando desde 5 metros...falla 21:09 1.35 al descanso 21:09 Quería responder Obst, pero se quedó corto 21:09 Tripleeeeeee de Marinkovic!!!!! El segundo que clava. 39-26

21:08 Rokas forzando la falta de Guillespie. Primera para él, aún la tercera del Bayern

21:08 Mueve Cazoo Baskonia... 21:06 Hay tiempo muerto del banquillo vitoriano 21:06 Acierta con los dos. 36-26 21:06 Falti8ta de Marinkovic. Segunda. Tiros para Winston 21:05 Convierte Matt el adicional. 36-24

21:05 La falta ha sido la segund de Bonga