«Los jugadores quieren, pero hacemos muchos errores en defensa y en ataque», asume Spahija

No es matemático, pero el Baskonia dilapidó en Lugo prácticamente todas sus opciones de estar en la Copa de Granada. Un palo tan duro como sonoro es el fracaso. «Es doloroso. Si tenemos una posibilidad vamos a pelear, pero no depende de nosotros», apuntó Neven Spahija, al que no le quedó más remedio que «felicitar al Breogán porque han merecido la victoria más que nosotros».

Sin ningún reproche a la actitud de sus jugadores esta vez. «Ellos quieren, corren». Pero sin acierto. «Hacemos muchos errores en defensa y en ataque», asumió el técnico azulgrana, que admitió lagunas de concentración en su plantilla.

Descontento por lo que vio en su canasta. «Teníamos claro que este partido se iba a ganar desde la defensa y otra vez hemos encajado más de treinta puntos en un cuarto. Es una enfermedad que puedes resolver solo con entrenamientos y en este momento solo jugamos, no entrenamos. Es el tercer partido en cinco días y puedes preparar poco». Y critico con lo que vio en el aro ajeno. Porque «no puedo entender que un equipo tire tantos triples», precisó el croata, que reconoció que ese «no era el plan».

No reclama fichajes inminentes, porque «hemos ganado mucho con esta plantilla y nos tiene que dar para ganar» en Lugo. Pero «si haces cosas tontas el Breogán te va matar».