¿Qué tiene que hacer el Baskonia para jugar la Copa?

Jon Aroca Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Sábado, 30 de diciembre 2023, 23:07 | Actualizado 23:13h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

El Baskonia cumplió con lo poco que estaba en sus manos para meterse en la Copa de Málaga. Sabía que no podía conseguirlo este sábado, pero sí lo que debía hacer para no perder sus opciones. Ganó al Girona, se colocó en nueve victorias y se arrogó el derecho de poder decidir su futuro en la última jornada de la primera vuelta. Si derrota al Real Madrid en el Buesa Arena (domingo 7 de enero a las 18.30 horas) estará dentro del certamen. Sin otro tipo de cábalas ni necesidad de mirar al resultado de algunos de los rivales. Ahí se mediría ante uno de los cabezas de serie. De momento hay dos definidos: el propio equipo blanco y el Unicaja. El Barça y el Valencia lo tienen en su mano para completar el cuarteto de privilegiados, pero aún no lo han certificado.

Si el Baskonia no gana, se activará su batalla con sus competidores por las dos plazas restantes: Manresa, Tenerife y Joventut, si bien a la Penya solo le valdría una carambola. Con las derrotas de Girona y Zaragoza ya no quedan más aspirantes. Nueve triunfos tiene el equipo de Pedro Martínez -los mismos que el bloque azulgrana- tras superar el viernes al propio Joventut. Sus cuentas, como las vitorianas, son cristalinas. Un triunfo la próxima jornada en Bilbao sellaría su billete. A rebufo de ambos quedan el Joventut y el Tenerife, ambos con ocho. Los canarios tenían que ganar y lo hicieron el viernes. Aunque los dos pueden llegar a nueve triunfos -y, por tanto, llegar a empatar al Baskonia o el Manresa en caso de que pierda alguno de ellos o ambos- solo uno de ellos alcanzará esa cifra. Porque se enfrenan entre sí, con la localía en manos del Tenerife. El que pierda estará fuera; el que gane, deberá echar cuentas. El duelo se juega el sábado, un día antes del choque azulgrana, que puede llegar ya clasificado. En caso de empates entra en juego el average general y no el particular. Al término de esta jornada es el siguiente: Manresa tiene +15, el Baskonia -4, el Tenerife +12 y el Joventut -97. La diferencia tan negativa en contra de la Penya le obliga a ganar por un amplísimo margen y esperar que la derrota del Manresa o el Baskonia sea igual de contundente. Casi un milagro. UCAM y Gran Canaria, dentro De ahí que resultara importante el hecho de que su triunfo ante el Girona fuera lo más amplio posible. Si el Baskonia pierde contra el Real Madrid, la victoria del Joventut daría a los azulgranas el billete a la Copa. Pero si coinciden un tropiezo del Baskonia y una victoria del Tenerife, con mejor average, el equipo de Ivanovic estará fuera de la Copa. Solo una improbable derrota muy abultada del Manresa -siempre y cuando su average fuera entonces peor que el del Baskonia- salvaría a los vitorianos. El UCAM y el Gran Canaria ya han logrado el premio de clasificarse. Ambos tenían que ganar y lo hicieron. Los murcianos lo lograron el viernes en casa del Obradoiro gracias a su sobresaliente cuarto final. El cuadro insular selló su billete este sábado con total tranquilidad (83-60). Su partido ante el Breogán -uno de los cuatro equipos sin opciones al arranque de la decimosexta jornada- fue un paseo. El UCAM vuelve al torneo tras un año de ausencia y el Gran Canaria repite presencia.

Temas

Baskonia